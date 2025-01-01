Меню
Фауст
Киноафиша Фауст

Спектакль Фауст

Постановка
Новошахтинский драматический театр 18+
Режиссер Михаил Сопов
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Смертельная сделка: «Фауст» на сцене Новошахтинского драмтеатра

Спектакль «Фауст» — это уникальная интерпретация одного из самых известных произведений Иоганна Гёте. Основанный на старинной легенде, он рассказывает о том, как старый немецкий ученый и философ заключает сделку с дьяволом, продавая свою душу за возвращение молодости и мирские удовольствия.

Путешествие в потустороннее

Эта драма представляет собой погружение в потустороннюю реальность и тайны подсознания. Зрители станут свидетелями борьбы сверхчеловека с его запретными желаниями, одиночеством, любовью и смертью. Спектакль соединяет физический и психологический театры, создавая захватывающую атмосферу.

Смысл жизни и любви

Основной вопрос, который ставит спектакль, — в чем суть человеческой жизни? Ответ прост: жизнь — это любовь. И лишь после любви приходит смерть, потому что без любви сама смерть становится абсурдной.

Современный Мефистофель

Соблазны, сомнения и тоска от пресыщенности — вот он, лик современного Мефистофеля. Этот персонаж может проявиться в каждом человеке, которого мы встречаем на улице, будь то прохожий или случайный собеседник. Спектакль поднимает вопрос о том, что Мефистофель — не просто внешняя сила, а внутренний конфликт в душе каждого из нас.

Разговор о пустоте

«Фауст» — это серьезный разговор о одиночестве человека, который познал беспредельную пустоту человеческой жизни. Не упустите шанс стать частью этого глубокого и эмоционального театрального опыта!

