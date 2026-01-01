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ФАУСТ тру-крайм фест
Киноафиша ФАУСТ тру-крайм фест

ФАУСТ тру-крайм фест

18+
Возраст 18+

О выставке

Фауст 21: тру-крайм фест в МТС Live Холл

В МТС Live Холл Москва пройдет первый «Фауст 21 тру-крайм фест». Это уникальное событие соберет лучших представителей тру-крайм направления и станет настоящим праздником для поклонников музыки и культуры. В программе — три выступления, а также книжная ярмарка, автограф-сессия и выставка художника Ильи Иваненко (Gnida).

Участники фестиваля

На фестивале выступят:

  • Алексей Решетун
  • Дневники Лоры Палны (Дмитрий и Маша)
  • Василий Бейнарович

Специальным гостем станет Mutter Faust, мама Василия Бейнаровича, которая внесет особую атмосферу в это мероприятие.

Программа фестиваля

Посетители смогут насладиться следующими событиями:

  • Три выступления лучших представителей тру-крайм направления
  • Книжная ярмарка
  • Автограф-сессия
  • Выставка тру-крайм художника Ильи Иваненко (Gnida)
  • Крупнейшая тусовка трукраймеров

Не упустите возможность стать частью этого впечатляющего события!

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