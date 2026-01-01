В МТС Live Холл Москва пройдет первый «Фауст 21 тру-крайм фест». Это уникальное событие соберет лучших представителей тру-крайм направления и станет настоящим праздником для поклонников музыки и культуры. В программе — три выступления, а также книжная ярмарка, автограф-сессия и выставка художника Ильи Иваненко (Gnida).
На фестивале выступят:
Специальным гостем станет Mutter Faust, мама Василия Бейнаровича, которая внесет особую атмосферу в это мероприятие.
Посетители смогут насладиться следующими событиями:
Не упустите возможность стать частью этого впечатляющего события!