Приквел к постановке «Мастер и Маргарита» в театре ЛДМ «Новая сцена»

Мировая премьера мюзикла «Фауст»

Театр ЛДМ «Новая сцена» с гордостью представляет мировую премьеру мюзикла «Фауст», который пройдет с 11 по 15 декабря 2024 года. Этот мюзикл является приквелом к легендарной российской постановке «Мастер и Маргарита» и раскрывает предысторию известных персонажей Воланда и Маргариты.

Сюжет и музыкальное сопровождение

«Фауст» сочетает в себе элементы высокой трагедии Гёте и искрометного юмора свиты Мефистофеля. Мюзикл рассказывает о вечной любви и тайном замысле Создателя. Заслуженный деятель искусств Игорь Корнелюк создал уникальную музыкальную партитуру, которая завораживает своими масштабными и изысканными композициями. Музыка этого мюзикла способна «остановить мгновение», даруя зрителям широкий спектр эмоций от восторга до глубокого переживания.

Сюжетные повороты

История разворачивается в нескольких эпохах. Мефистофель заключает пари с Богом, ставкой является душа Фауста, который живет в наше время. Приманкой для Фауста становится юная Маргарита из Средневековья. Мефистофель возвращает Фаусту молодость и отправляет его в эпоху Маргариты, где, ради ее любви, Фауст готов на сделку. Однако страсть вспыхивает и между Маргаритой и самим Мефистофелем, что ставит исход пари под угрозу.

Творческая команда и постановка

Мюзикл стал результатом многолетней работы. Сценарий был разработан известным американским драматургом Дэвидом Говардом, автором сценариев для награжденных фильмов, и Джоэлом Силлом, известным по проектам «Форест Гамп» и «Терминатор-3». В создании сценария также участвовали Ирина Афанасьева, Мария Ошмянская и Софья Стрейзанд, бессменные либреттисты продюсерской компании Makers Lab.

Режиссура мюзикла была доверена Алексею Ожогину и Борису Малевскому. Художник по свету Роман Исайкин создал уникальные световые решения, а хореограф Александр Мацко разработал динамичные и выразительные танцевальные номера. Сценограф Мария Плаксина спроектировала декорации, которые служат порталом во времени и пространстве. Костюмы для мюзикла разработал Итан Янг, аутентичные и фантазийные образы Мефистофеля и его свиты создают неповторимую атмосферу.

Звездный состав исполнителей

В мюзикле участвуют выдающиеся артисты, такие как Иван Ожогин, Ростислав Колпаков, Антон Авдеев, Игорь Кроль, Вера Свешникова, Евдокия Малевская, и многие другие.

Приглашаем вас на спектакль

Не упустите шанс увидеть мюзикл «Фауст» и стать свидетелями грандиозного театрального события. Приходите, чтобы узнать, почему Мефистофель стал «частью той силы, что вечно хочет зла, и вечно совершает благо».