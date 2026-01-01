Оповещения от Киноафиши
Фатима
Фатима

Спектакль Фатима

Постановка
Татарский театр «Нур» 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о Фатиме: сила смирения и женская судьба

В театре «Нур» пройдет спектакль, рассказывающий историю юной Фатимы. Она влюбляется, взрослеет и сталкивается с потерями, которые делают её только сильнее. С каждым жизненным испытанием Фатима открывает в себе удивительную силу смирения и безусловной любви к тем, кто оказался в беде.

История о любви и потерях

Жизненные обстоятельства разлучают Фатиму с любимым человеком, но верность этому чувству она сохраняет на протяжении всей жизни. Её глубокие чувства—чистые и святые—являются отражением истинной женственности. Фатима переживает утрату желанного ребенка, но именно в этот момент начинает обогревать и любить бездомных сирот, ставших её новой семьей.

Зрелость души и высшая вера

Пройдя через жестокие уроки судьбы, Фатима обретает зрелость души и высшую веру. Её горькие лишения кажутся незначительными по сравнению с тем светом, который она излучает, и это делает её историю поистине вдохновляющей.

Ода женщине

Спектакль превращается в оду, гимн женщине. Он займет особое место в сердцах зрителей, ценящих глубокие психологические размышления и трогательные истории о человеческих судьбах.

 

Март
29 марта воскресенье
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 400 ₽

