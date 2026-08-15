Fat Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков

Встречи с мастерами юмора в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный концерт, который соберет настоящих громогласных мастеров комедийного жанра! Это не просто вечер шуток – это возможность быть среди первых, кто услышит новые, разрывные шутки, еще до их выхода на телек и в YouTube.

Почему стоит прийти?

Забудьте о скучных вечернях, этот концерт обещает стать не только источником хорошего настроения, но и настоящей находкой для любителей стендапа. Здесь вы сможете определить своего нового любимца среди комиков. Возможно, это будет тот самый, кто заставит вас смеяться до слез.

Готовность к смеху

После концерта у вас останется лишь одно желание – знать больше о каждом из выступающих! Однако помните: от количества смеха вам могут понадобиться «пересадки» щек. Берегите свои мускулы лица!

Комфортная обстановка

Чтобы получить максимум удовольствия, заранее закажите что-нибудь в нашем баре. Это поможет расслабить мышцы лица и добавить уют в ваше переживание комедийных шуток.

Не забудьте, данное мероприятие строго 18+. Убедитесь, что вы готовы к настоящему комедийному ЧП!