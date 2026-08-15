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Fat Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
Киноафиша Fat Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков

Fat Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков

18+
Возраст 18+

О концерте

Встречи с мастерами юмора в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный концерт, который соберет настоящих громогласных мастеров комедийного жанра! Это не просто вечер шуток – это возможность быть среди первых, кто услышит новые, разрывные шутки, еще до их выхода на телек и в YouTube.

Почему стоит прийти?

Забудьте о скучных вечернях, этот концерт обещает стать не только источником хорошего настроения, но и настоящей находкой для любителей стендапа. Здесь вы сможете определить своего нового любимца среди комиков. Возможно, это будет тот самый, кто заставит вас смеяться до слез.

Готовность к смеху

После концерта у вас останется лишь одно желание – знать больше о каждом из выступающих! Однако помните: от количества смеха вам могут понадобиться «пересадки» щек. Берегите свои мускулы лица!

Комфортная обстановка

Чтобы получить максимум удовольствия, заранее закажите что-нибудь в нашем баре. Это поможет расслабить мышцы лица и добавить уют в ваше переживание комедийных шуток.

Не забудьте, данное мероприятие строго 18+. Убедитесь, что вы готовы к настоящему комедийному ЧП!

Купить билет на концерт Fat Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
15 августа суббота
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
16 августа воскресенье
19:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 600 ₽
17 августа понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
18 августа вторник
19:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 600 ₽
20:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
19 августа среда
19:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 600 ₽
20 августа четверг
19:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 600 ₽
21 августа пятница
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
20:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 600 ₽
22 августа суббота
16:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 700 ₽
23 августа воскресенье
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
24 августа понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 750 ₽
25 августа вторник
19:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 600 ₽
20:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
26 августа среда
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
28 августа пятница
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 1000 ₽
29 августа суббота
16:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 700 ₽
30 августа воскресенье
19:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 600 ₽
31 августа понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 750 ₽
1 сентября вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
2 сентября среда
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
3 сентября четверг
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
4 сентября пятница
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 1000 ₽
5 сентября суббота
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
6 сентября воскресенье
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
7 сентября понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 750 ₽
8 сентября вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
9 сентября среда
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
10 сентября четверг
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
11 сентября пятница
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
12 сентября суббота
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 700 ₽
13 сентября воскресенье
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
14 сентября понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 750 ₽
15 сентября вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
20:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
16 сентября среда
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17 сентября четверг
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
18 сентября пятница
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 1000 ₽
19 сентября суббота
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20 сентября воскресенье
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
21 сентября понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 750 ₽
22 сентября вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
24 сентября четверг
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
25 сентября пятница
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
26 сентября суббота
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
27 сентября воскресенье
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
28 сентября понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 750 ₽
29 сентября вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
1 октября четверг
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
2 октября пятница
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
3 октября суббота
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
4 октября воскресенье
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
5 октября понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 750 ₽
6 октября вторник
20:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
8 октября четверг
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
9 октября пятница
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
13 октября вторник
20:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
20 октября вторник
20:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
27 октября вторник
20:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
3 ноября вторник
20:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
10 ноября вторник
20:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽

В ближайшие дни

Вадим Постильный. Стендап-концерт
18+
Юмор

Вадим Постильный. Стендап-концерт

24 октября в 19:00 Stage Standup Club
от 1200 ₽
Концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки
6+
Классическая музыка

Концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки

17 сентября в 19:00 Концертный зал Мариинского театра
от 1500 ₽
Romantic Italian Tenors
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Romantic Italian Tenors

17 сентября в 19:00 БКЗ «Октябрьский»
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