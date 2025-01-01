Меню
Fashion фестиваль Модная Волна
Билеты от 4500₽
Киноафиша Fashion фестиваль Модная Волна

Fashion фестиваль Модная Волна

0+
Возраст 0+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

VII Fashion фестиваль Модная Волна в Москве: Погружение в мир стиля и креатива!

Приглашаем вас на уникальное событие года — VII Fashion фестиваль Модная Волна, который состоится 8 июня 2025 года в самом сердце Москвы, в роскошном пространстве Яровит Холл. Если вы хотите быть на гребне модной волны, это мероприятие — ваше идеальное место!

Что вас ждет на "Модной Волне"?

  • Яркие модные показы: Насладитесь захватывающими коллекциями от талантливых дизайнеров, которые покажут свои работы на подиуме. Будьте первыми, кто увидит новые образы, которые в скором времени станут трендами!
  • Знания от экспертов: В программе лекции от ведущих Fashion-экспертов, которые откроют последние тренды в мире моды. Узнайте секреты успешного брендинга и продвижения модного бренда!
  • Музыкальные выступления: Окунитесь в атмосферу праздника и вдохновения вместе с талантливыми артистами, которые создадут уникальную атмосферу.
  • Минимаркет аксессуаров и косметики: Найдите идеальные акценты для вашего образа и познакомьтесь с новыми брендами, которые порадуют разнообразием.
  • Фотозона: Запечатлейте свои самые яркие моменты на фоне стильных декораций и поделитесь ими с друзьями!
  • СМИ и медийные личности: На фестивале будут присутствовать известные лица из мира моды и медиа, что добавит мероприятию особого шарма.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Будьте в центре модных тенденций и вдохновения!

Купить билет на выставка

Расписание

13 сентября
Пространство Yarovit Hall Yakimanka Москва, Б.Якиманка, 26
16:00 от 4500 ₽
30 ноября
Пространство Yarovit Hall Yakimanka Москва, Б.Якиманка, 26
16:00 от 4500 ₽

