Откройте для себя новую сторону Казани с уникальной театрализованной экскурсией от Фаролеро. Этот необычный формат прогулки позволит вам исследовать таинственные уголки города, даже если вы уже считаете себя знакомым с его историей. Специально для вас мы подготовили час приключений по Старо-Татарской слободе.
Во время экскурсии вы сможете узнать о невероятных связях и неожиданностях, которые скрывают в себе улицы Казани. Например, вы познакомитесь с удивительной историей о том, что общего у известного кутюрье Ива Сен-Лорана и простого сапожника Карима.
На своем пути вы встретите не только загадочных персонажей, но и известных людей, таких как Каюм Насыри и купцы Апанаевы, чья жизнь была неразрывно связана с историей Казани. Не упустите возможность получить волшебный знак от фонарщика в финале экскурсии — это будет подсказка о том, как загадать желание, чтобы его услышал сам город!