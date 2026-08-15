Театрализованная экскурсия по Казани с Фаролеро

Откройте для себя новую сторону Казани с уникальной театрализованной экскурсией от Фаролеро. Этот необычный формат прогулки позволит вам исследовать таинственные уголки города, даже если вы уже считаете себя знакомым с его историей. Специально для вас мы подготовили час приключений по Старо-Татарской слободе.

Что вас ждет?

Во время экскурсии вы сможете узнать о невероятных связях и неожиданностях, которые скрывают в себе улицы Казани. Например, вы познакомитесь с удивительной историей о том, что общего у известного кутюрье Ива Сен-Лорана и простого сапожника Карима.

Что еще вы узнаете?

Как ЮНЕСКО защищает праздник, который имеет большое значение для местных жителей.

Какие интересные методы использовали татарские женщины, чтобы защитить себя от злых духов.

Почему кот стал лейб-гвардейцем и какую роль он сыграл в казанской истории.

Что удивило парижан касательно большой трубы в городе.

На своем пути вы встретите не только загадочных персонажей, но и известных людей, таких как Каюм Насыри и купцы Апанаевы, чья жизнь была неразрывно связана с историей Казани. Не упустите возможность получить волшебный знак от фонарщика в финале экскурсии — это будет подсказка о том, как загадать желание, чтобы его услышал сам город!