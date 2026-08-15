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FAROLERO Казань. Старо-татарская Слобода
Киноафиша FAROLERO Казань. Старо-татарская Слобода

FAROLERO Казань. Старо-татарская Слобода

6+
Возраст 6+

О выставке

Театрализованная экскурсия по Казани с Фаролеро

Откройте для себя новую сторону Казани с уникальной театрализованной экскурсией от Фаролеро. Этот необычный формат прогулки позволит вам исследовать таинственные уголки города, даже если вы уже считаете себя знакомым с его историей. Специально для вас мы подготовили час приключений по Старо-Татарской слободе.

Что вас ждет?

Во время экскурсии вы сможете узнать о невероятных связях и неожиданностях, которые скрывают в себе улицы Казани. Например, вы познакомитесь с удивительной историей о том, что общего у известного кутюрье Ива Сен-Лорана и простого сапожника Карима.

Что еще вы узнаете?

  • Как ЮНЕСКО защищает праздник, который имеет большое значение для местных жителей.
  • Какие интересные методы использовали татарские женщины, чтобы защитить себя от злых духов.
  • Почему кот стал лейб-гвардейцем и какую роль он сыграл в казанской истории.
  • Что удивило парижан касательно большой трубы в городе.

На своем пути вы встретите не только загадочных персонажей, но и известных людей, таких как Каюм Насыри и купцы Апанаевы, чья жизнь была неразрывно связана с историей Казани. Не упустите возможность получить волшебный знак от фонарщика в финале экскурсии — это будет подсказка о том, как загадать желание, чтобы его услышал сам город!

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
15 августа суббота
20:00
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
19 августа среда
20:00
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
22 августа суббота
20:00
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
26 августа среда
20:00
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
29 августа суббота
20:00
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
9 сентября среда
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
12 сентября суббота
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
16 сентября среда
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
19 сентября суббота
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
23 сентября среда
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
26 сентября суббота
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
30 сентября среда
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
3 октября суббота
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
7 октября среда
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
10 октября суббота
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
14 октября среда
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
17 октября суббота
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
21 октября среда
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
24 октября суббота
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
28 октября среда
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
31 октября суббота
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
7 ноября суббота
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
14 ноября суббота
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
21 ноября суббота
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
28 ноября суббота
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
4 декабря пятница
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽
11 декабря пятница
19:30
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
от 1700 ₽

Фотографии

FAROLERO Казань. Старо-татарская Слобода FAROLERO Казань. Старо-татарская Слобода FAROLERO Казань. Старо-татарская Слобода FAROLERO Казань. Старо-татарская Слобода FAROLERO Казань. Старо-татарская Слобода

В ближайшие дни

ПушКИНО
6+
Литература

ПушКИНО

21 ноября в 11:00 Филармония им. Тукая
от 300 ₽
Мастер-класс по приготовлению губадии
6+
Мастер-класс

Мастер-класс по приготовлению губадии

23 августа в 11:00 Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур»
от 1500 ₽
Друг мой Пушкин!
6+
Лекция

Друг мой Пушкин!

24 октября в 11:00 Филармония им. Тукая
от 300 ₽
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