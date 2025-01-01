Спектакль Фантом. Призрак Оперы

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — мюзикл «Призрак Оперы», который завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру. Это история о любви, жизни и смерти, основанная на произведении Гастона Леру. Окунитесь в атмосферу Парижского оперного театра с музыкой великих композиторов: Эндрю Ллойда Уэббера и Мори Йестона.
В центре сюжета — мелодраматические отношения начинающей певицы Кристин, её учителя музыки Эрика, который прячет лицо под маской, и влюбленного в Кристин графа де Шандо. Эта трогательная история обещает захватить вас с первой минуты.
Вы сможете насладиться великолепными голосами исполнителей и невероятной сценографией, которая перенесёт вас в мир искусства и страсти. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события в вашем городе!
Рекомендуется для зрителей старше 12 лет.
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