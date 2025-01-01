Спектакль Фантом. Призрак Оперы

Мюзикл «Призрак Оперы» — шедевр, завораживающий сердца

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — мюзикл «Призрак Оперы», который завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру. Это история о любви, жизни и смерти, основанная на произведении Гастона Леру. Окунитесь в атмосферу Парижского оперного театра с музыкой великих композиторов: Эндрю Ллойда Уэббера и Мори Йестона.

Сюжет

В центре сюжета — мелодраматические отношения начинающей певицы Кристин, её учителя музыки Эрика, который прячет лицо под маской, и влюбленного в Кристин графа де Шандо. Эта трогательная история обещает захватить вас с первой минуты.

Что вас ждёт

Вы сможете насладиться великолепными голосами исполнителей и невероятной сценографией, которая перенесёт вас в мир искусства и страсти. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события в вашем городе!

Действующие лица и исполнители

ФАНТОМ (Эрик) — лауреат международных конкурсов, солист театра Музыкальной комедии Игорь Шумаев, а также Олег Корж — солист театра Музыкальной комедии, актёр театра и кино.

— лауреат международных конкурсов, солист театра Музыкальной комедии Игорь Шумаев, а также Олег Корж — солист театра Музыкальной комедии, актёр театра и кино. КРИСТИН — её ученица, солистка музыкального театра «Зазеркалье», лауреат международных конкурсов Надежда Антюфеева.

— её ученица, солистка музыкального театра «Зазеркалье», лауреат международных конкурсов Надежда Антюфеева. ГРАФ ФИЛИПП ДЕ ШАНДО — бизнесмен, лауреат международных конкурсов Евгений Берлин — солист «Рок Оперы».

— бизнесмен, лауреат международных конкурсов Евгений Берлин — солист «Рок Оперы». КАРРЬЕ — управляющий «Парижской оперой», лауреат международных конкурсов, солист Михайловского театра Сергей Дрейт.

— управляющий «Парижской оперой», лауреат международных конкурсов, солист Михайловского театра Сергей Дрейт. ШОЛЕ — новый управляющий «Парижской оперой», артист театра и кино Кирилл Лобачёв.

— новый управляющий «Парижской оперой», артист театра и кино Кирилл Лобачёв. КАРЛОТТА — оперная дива, Заслуженная артистка России Марина Уланова.

— оперная дива, Заслуженная артистка России Марина Уланова. ЛЕДОК — министр департамента культуры, артист театра Петербургский Ангажемент Игорь Илларионов.

Возрастное ограничение

Рекомендуется для зрителей старше 12 лет.

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