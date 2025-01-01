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Fantine
Билеты от 3500₽
Киноафиша Fantine

Fantine

16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Возвращение джазовой дивы 

Джазовая дива Фантине продолжает впечатлять свою аудиторию безупречным талантом, потрясающим голосом и элегантностью. Она стала лауреатом премии «Все цвета джаза» в номинации «Музыкант Года». Участница популярного шоу «Голос», Фантине выделилась благодаря уникальному вокалу и смелым экспериментам с музыкальными стилями.

Уникальный вокал и сравнения с легендами

Выступления Фантине не оставили равнодушными ни судей, ни миллионы зрителей. Ее мощное и экспрессивное исполнение вызывает закономерные сравнения с Уитни Хьюстон. Певица обладает такой же потрясающей голосовой мощью и эмоциональностью, что делает ее выступления поистине незабываемыми.

Сотрудничество и гастроли

С 2011 года Фантине сотрудничает с известным джазовым саксофонистом Игорем Бутманом. В качестве солистки Московского Джазового Оркестра она объездила не только Россию, но и множество стран, таких как США, Канада, страны Европы, Индия, Тайланд, Эмираты и даже Бразилия.

Новая джазовая программа

Фантине возвращается в Louis The Claw с обновленной джазовой программой, в которую вошли любимые джазовые стандарты, авторские аранжировки советской классики и уникальные композиции собственного сочинения. Этот концерт обещает стать настоящим путешествием в мир джаза с музыкой, звучащей на пяти языках.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого уникального события. Спешите приобрести билеты и приготовьтесь к ярким эмоциям и незабываемому вечеру!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
20:00 от 3500 ₽
7 сентября
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
20:00 от 3500 ₽

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