Возвращение джазовой дивы

Джазовая дива Фантине продолжает впечатлять свою аудиторию безупречным талантом, потрясающим голосом и элегантностью. Она стала лауреатом премии «Все цвета джаза» в номинации «Музыкант Года». Участница популярного шоу «Голос», Фантине выделилась благодаря уникальному вокалу и смелым экспериментам с музыкальными стилями.

Уникальный вокал и сравнения с легендами

Выступления Фантине не оставили равнодушными ни судей, ни миллионы зрителей. Ее мощное и экспрессивное исполнение вызывает закономерные сравнения с Уитни Хьюстон. Певица обладает такой же потрясающей голосовой мощью и эмоциональностью, что делает ее выступления поистине незабываемыми.

Сотрудничество и гастроли

С 2011 года Фантине сотрудничает с известным джазовым саксофонистом Игорем Бутманом. В качестве солистки Московского Джазового Оркестра она объездила не только Россию, но и множество стран, таких как США, Канада, страны Европы, Индия, Тайланд, Эмираты и даже Бразилия.

Новая джазовая программа

Фантине возвращается в Louis The Claw с обновленной джазовой программой, в которую вошли любимые джазовые стандарты, авторские аранжировки советской классики и уникальные композиции собственного сочинения. Этот концерт обещает стать настоящим путешествием в мир джаза с музыкой, звучащей на пяти языках.

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