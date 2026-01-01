Фантине
О концерте

Концерт Фантине в Клубе Алексея Козлова

В клубе Алексея Козлова, расположенном в Москве на улице Маросейка, дом 9/2, выступит австралийская многоязычная певица и автор песен Фантине. Она известна своими хитами: Super Sweet, Rubberoom, Eleven, Perfect Strangers и Don't Come Around. Также Фантине представит свою дебютную пластинку I Am Fantine и последующий релиз Overdue.

Фантине сочетает в своем творчестве поп, джаз и соул, что наверняка порадует поклонников этих жанров. Она известна яркими выступлениями, в том числе в роли солистки Московского джазового оркестра под руководством Игоря Бутмана. В своей концертной программе она представит композиции из нового альбома Fantine was here. Miami 2013-2016.

Певица обладает необычайным талантом и русско-доминиканскими корнями. В ее резюме числятся гастрольные концерты по России, Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии и в странах ЕС. С 2012 года Фантине активно сотрудничает с Московским джазовым оркестром. В 2020 году она достигла успеха, став четвертьфиналисткой ТВ-шоу Голос 9 на Первом канале.

В составе её группы: Ксения Жиронкина (клавиши), Алексей Полубабкин (гитара), Герман Тигай (бас-гитара), Денис Силантьев (барабаны), а также звукооператор Евгений Артёмкин. Приходите на концерт, чтобы насладиться уникальным звучанием Фантине и её команды!

Июнь
6 июня суббота
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 2000 ₽

