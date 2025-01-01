Меню
Fantine (вокал) и её группа
Билеты от 2000₽
Fantine (вокал) и её группа

Fantine (вокал) и её группа

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Элегантные музыкальные идеи от Fantine и ее группы

Уникальное музыкальное событие ждёт вас в формате живого концерта! Вокалистка и солистка Оркестра Игоря Бутмана, Fantine, представит свою эксклюзивную программу джазовых хитов и авторской музыки. Это не просто выступление, а настоящая музыкальная палитра, которую зрители смогут оценить в полной мере.

Что вас ждёт на концерте?

Fantine известна своим выразительным вокалом и яркой сценической энергией. В её репертуаре – как популярные джазовые стандарты, так и оригинальные композиции, написанные в авторском стиле. Вы сможете погрузиться в атмосферу настоящего джаза и насладиться живым исполнением талантливых музыкантов.

Кто такая Fantine?

Fantine – это не просто имя, это целый музыкальный мир. Сотрудничая с известными музыкантами, она заполнила свою программу уникальными треками, которые успешно перекрывают границы между различными музыкальными жанрами. От классического джаза до современных интерпретаций – каждое выступление становится настоящим событием в музыкальном мире.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт Fantine – это возможность не только насладиться великолепной музыкой, но и увидеть, как талант и профессионализм становятся одним целым на сцене. Вы получите незабываемые эмоции и сможете окунуться в мир высококачественного музыкального искусства.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального события!

Купить билет на концерт

16 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

