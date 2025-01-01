Меню
Fantine (вокал) и её группа
Киноафиша Fantine (вокал) и её группа

Fantine (вокал) и её группа

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка в джазовом исполнении от Fantine в Санкт-Петербурге

18 октября в джаз-клубе Игоря Бутмана пройдет уникальный концерт, где зрители смогут насладиться звучанием вокала Fantine. Это не просто выступление, а настоящее музыкальное путешествие по отечественной эстраде и джазовым стандартам.

О программе вечера

Fantine и её группа представят неожиданную интерпретацию классических произведений советской эстрады. Глубокие эмоции и нестандартные музыкальные решения превратят знакомые мелодии в нечто новое и свежее. Зрители смогут также услышать авторские композиции Fantine, которые получили признание на различных музыкальных фестивалях.

Знакомство с артисткой

Fantine - талантливая певица, обладающая уникальным голосом и харизмой. Её музыкальный стиль сочетает элементы джаза, блюза и фольклора. В своих выступлениях она умело сочетает традиционные джазовые аранжировки с современными звучаниями, создавая поистине завораживающую атмосферу.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт в джаз-клубе Игоря Бутмана – это не только возможность насладиться высококлассным исполнительским мастерством, но и шанс погрузиться в мир живой музыки в одной из лучших площадок города. Атмосфера клуба заряжает позитивом и создает идеальные условия для восприятия концерта.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Приходите 18 октября, чтобы впустить в свою жизнь немного джаза и вдохновения!

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:00 от 2500 ₽ 21:30 от 2500 ₽

