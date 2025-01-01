Fantine (вокал) и её группа

Звезды джаза на сцене клубе Игоря Бутмана: Fantine и её группа

29 ноября в Театре музыкальной комедии состоится долгожданный концерт талантливой певицы Fantine и её группы. Участница популярного шоу «Голос» представит свою знаменитую джазовую программу, которая уже покорила сердца многих зрителей.

Погружение в мир джаза

Fantine известна своим уникальным голосом и выразительной подачей. В её репертуаре – классические джазовые стандарты и авторские композиции, которые создают неповторимую атмосферу. Концерт обещает стать настоящим праздником для ценителей музыки.

Интересные факты о Fantine

Fantine начала свой путь в музыке с обучения в музыкальной школе, где её талант быстро раскрылся.

Она является обладательницей нескольких наград на международных конкурсах.

Её стиль сочетает элементы джаза, соула и поп-музыки, что делает её выступления разнообразными и запоминающимися.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс увидеть Fantine вживую! Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Это событие станет отличным поводом для вечера в компании друзей или романтического свидания.

Приходите и наслаждайтесь живой музыкой в исполнении одной из самых ярких звезд современного джаза!