Fantine (вокал) и её группа

29 ноября в Театре музыкальной комедии состоится долгожданный концерт талантливой певицы Fantine и её группы. Участница популярного шоу «Голос» представит свою знаменитую джазовую программу, которая уже покорила сердца многих зрителей.
Fantine известна своим уникальным голосом и выразительной подачей. В её репертуаре – классические джазовые стандарты и авторские композиции, которые создают неповторимую атмосферу. Концерт обещает стать настоящим праздником для ценителей музыки.
Не пропустите шанс увидеть Fantine вживую! Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Это событие станет отличным поводом для вечера в компании друзей или романтического свидания.
Приходите и наслаждайтесь живой музыкой в исполнении одной из самых ярких звезд современного джаза!