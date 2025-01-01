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Fantine (вокал) и её группа
Билеты от 2000₽
Киноафиша Fantine (вокал) и её группа

Fantine (вокал) и её группа

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Звезды джаза на сцене клубе Игоря Бутмана: Fantine и её группа

29 ноября в Театре музыкальной комедии состоится долгожданный концерт талантливой певицы Fantine и её группы. Участница популярного шоу «Голос» представит свою знаменитую джазовую программу, которая уже покорила сердца многих зрителей.

Погружение в мир джаза

Fantine известна своим уникальным голосом и выразительной подачей. В её репертуаре – классические джазовые стандарты и авторские композиции, которые создают неповторимую атмосферу. Концерт обещает стать настоящим праздником для ценителей музыки.

Интересные факты о Fantine

  • Fantine начала свой путь в музыке с обучения в музыкальной школе, где её талант быстро раскрылся.
  • Она является обладательницей нескольких наград на международных конкурсах.
  • Её стиль сочетает элементы джаза, соула и поп-музыки, что делает её выступления разнообразными и запоминающимися.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс увидеть Fantine вживую! Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Это событие станет отличным поводом для вечера в компании друзей или романтического свидания.

Приходите и наслаждайтесь живой музыкой в исполнении одной из самых ярких звезд современного джаза!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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