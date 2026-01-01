Фантине. Трибьют Уитни Хьюстон

Трибьют Концерт Фантине: суперхиты Уитни Хьюстон

Посвящение великой певице! Уникальный трибьют-концерт в исполнении замечательной джазово-эстрадной вокалистки Фантине. Этот вечер на Главной сцене Клуба станет настоящим праздником для поклонников творчества Уитни Хьюстон. Зрители услышат суперхиты, такие как «I Will Always Love You», «I Have Nothing», «I’m Every Woman» и многие другие. Программа пользуется огромным спросом и уже порадовала тысячи слушателей.

Фантине — необычайно талантливая певица русско-доминиканского происхождения. В её резюме — гастрольные концерты по всей России, а также в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии и странах ЕС. С 2012 года она активно сотрудничает с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана. В 2020 году Фантине стала четвертьфиналисткой ТВ-шоу «Голос 9» на Первом канале, что значительно повысило её популярность.

Состав группы

В составе её группы: Ксения Жиронкина (клавиши), Алексей Полубабкин (гитара), Герман Тигай (бас-гитара), Денис Силантьев (барабаны) и звукооператор Евгений Артёмкин. Каждый из участников привносит в выступление свою уникальность и профессионализм, что делает концерт ещё более запоминающимся.