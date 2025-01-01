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Фантине / Borodin квартет
Билеты от 2000₽
Киноафиша Фантине / Borodin квартет

Фантине / Borodin квартет

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Фестиваль солнца: Первый клубный фестиваль солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие – Первый клубный фестиваль солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Фестиваль пройдет в уютной атмосфере клуба «Фантин», где каждый зритель сможет насладиться уникальными джазовыми выступлениями.

Когда и где?

Фестиваль состоится 15-16 ноября 2023 года. Место проведения – клуб «Фантин», известный своим теплым приемом и качественным звуком. Это идеальная площадка для любителей джаза и тех, кто хочет открыть для себя что-то новое.

Что вас ждет?

На фестивале выступят выдающиеся солисты Московского джазового оркестра под руководством Игоря Бутмана. Зрителей порадуют как классические джазовые композиции, так и современные интерпретации. Каждый вечер будет насыщен яркими сольными номерами и совместными выступлениями артистов, что создаст неповторимую атмосферу импровизации и творчества.

Интересные факты

  • Игорь Бутман – известный саксофонист и дирижер, который является одним из самых ярких представителей современного джаза в России.
  • Клуб «Фантин» славится своими уникальными акустическими характеристиками, что делает его идеальным местом для джазовых концертов.
  • Фестиваль будет не только музыкальным событием, но и возможностью для общения с артистами, что сделает его еще более привлекательным для зрителей.

Билеты и информация

Билеты на фестиваль уже в продаже. Спешите приобрести, так как количество мест ограничено! Не упустите шанс стать частью этого уникального события и насладиться великолепной музыкой в компании первых джазовых исполнителей страны.

Мы ждем вас на Першом клубном фестивале солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана! Приходите и наслаждайтесь атмосферой живого джаза!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:00 от 2000 ₽

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