Фантине / Borodin квартет

Фестиваль солнца: Первый клубный фестиваль солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие – Первый клубный фестиваль солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Фестиваль пройдет в уютной атмосфере клуба «Фантин», где каждый зритель сможет насладиться уникальными джазовыми выступлениями.

Когда и где?

Фестиваль состоится 15-16 ноября 2023 года. Место проведения – клуб «Фантин», известный своим теплым приемом и качественным звуком. Это идеальная площадка для любителей джаза и тех, кто хочет открыть для себя что-то новое.

Что вас ждет?

На фестивале выступят выдающиеся солисты Московского джазового оркестра под руководством Игоря Бутмана. Зрителей порадуют как классические джазовые композиции, так и современные интерпретации. Каждый вечер будет насыщен яркими сольными номерами и совместными выступлениями артистов, что создаст неповторимую атмосферу импровизации и творчества.

Интересные факты

Игорь Бутман – известный саксофонист и дирижер, который является одним из самых ярких представителей современного джаза в России.

Клуб «Фантин» славится своими уникальными акустическими характеристиками, что делает его идеальным местом для джазовых концертов.

Фестиваль будет не только музыкальным событием, но и возможностью для общения с артистами, что сделает его еще более привлекательным для зрителей.

Билеты и информация

Билеты на фестиваль уже в продаже. Спешите приобрести, так как количество мест ограничено! Не упустите шанс стать частью этого уникального события и насладиться великолепной музыкой в компании первых джазовых исполнителей страны.

Мы ждем вас на Першом клубном фестивале солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана! Приходите и наслаждайтесь атмосферой живого джаза!