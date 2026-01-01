Спектакль Фантазия. Трепет. Восторг...

Моноспектакль Нины Архиповой по Набокову

В арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» состоится моноспектакль Нины Архиповой, основанный на рассказах и стихотворениях Владимира Набокова. В центре внимания — герои, отражающие эмигрантскую массу прошлого столетия: полуинтеллигенты, неуверенные сластолюбцы и почти идеальные барышни. Их ироничные истории никого не оставят равнодушными.

Набоков — это символ неповторимого стиля и необыкновенного вкуса. Его точное и дерзкое слово создает яркие литературные образы. Каковы герои его рассказов? Они могут быть бабочками, стремящимися к свету, или же гусеницами, движущимися к своему преображению. На сцене предстанет галерея характерных персонажей, среди которых можно встретить типажи, знакомые каждому: от полуинтеллигентов до барышень в духе Тургенева и Чехова.

Ироничные истории, погружающие зрителя в мастерски созданную атмосферу, пробуждают восторг и трепет. Зрители, впитывая каждую деталь спектакля, становятся словно писатели, изучающим узор на крыле пойманной бабочки. Эти чувства волнение и восторга зрителям предстоит испытать, следя за развитием сюжета.