Абсурд и юмор по Хармсу в ростовском театре Линии

«Случаи» — это уникальный сборник из 30 коротких рассказов и пьес, написанных с ярким чувством юмора. Каждый рассказ отличается своей алогичностью и абсурдностью, создавая атмосферу, где смех и неожиданные повороты сюжета становятся главными героями.

Мир абсурда и комедии

В отличие от традиционных пьес, «Случаи» не имеют единого сюжета. Вместо этого, зрители станут свидетелями множества разрозненных происшествий, которые переплетаются в одну большую фантазию. Комические персонажи сталкиваются с абсурдными условиями своего придуманного мира и пытаются найти в них свое место. Их стремление любить, радоваться и смеяться, несмотря на окружающие реалии, делает спектакль особенно актуальным.

Творческая команда

Спектакль ставят студенты Ростовского-на-Дону филиала ВГИК под руководством талантливого режиссера Андрея Бахарева. Их интерпретация произведений Д. Хармса создает самобытное художественное высказывание, которое привнесет что-то новое в культурную жизнь города.

Не упустите возможность!

