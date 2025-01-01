Спектакль Фантазии Фарятьева

Смешной человек Павел Фарятьев

Павел Фарятьев — смешной человек, который видит сны и летает наяву. Он влюбился — этот некрасивый стоматолог неопределённого возраста с дурацкой незапоминающейся фамилией. С виду грузный, а на деле — порывистый и грустный. Он приходит, сидит на табурете в пальто и рассказывает Шуре про инопланетян — но какие инопланетяне, когда зубы сводит от этих обоев в «веселенький» цветочек? За дверью мама, за стенкой сестра, где-то там «нереальный мужчина» Бетхудов, пахнущий, наверное, улицей и сигаретами. А тут — любовь, инопланетяне, далёкие звезды, замуж… Фантазии!

Возможные изменения в составе актеров