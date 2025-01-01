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Фантазии Фарятьева
Билеты от 1500₽
Киноафиша Фантазии Фарятьева

Спектакль Фантазии Фарятьева

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Смешной человек Павел Фарятьев

Павел Фарятьев — смешной человек, который видит сны и летает наяву. Он влюбился — этот некрасивый стоматолог неопределённого возраста с дурацкой незапоминающейся фамилией. С виду грузный, а на деле — порывистый и грустный. Он приходит, сидит на табурете в пальто и рассказывает Шуре про инопланетян — но какие инопланетяне, когда зубы сводит от этих обоев в «веселенький» цветочек? За дверью мама, за стенкой сестра, где-то там «нереальный мужчина» Бетхудов, пахнущий, наверное, улицей и сигаретами. А тут — любовь, инопланетяне, далёкие звезды, замуж… Фантазии!

Возможные изменения в составе актеров

  • Павел Фарятьев — Рустэм Юскаев
  • Его тётя Лилия — Евгения Дмитриева
  • Саша — Полина Агуреева
  • Люба — Вера Строкова
  • Их мать — Галина Кашковская
  • Их отражения:
    • Виталий Метлин
    • Эльвира Сулейманова
    • Анна Симакина
    • Екатерина Феоктистова
    • Дарья Усынина
    • Елизавета Бойко
Режиссер
Вера Камышникова
В ролях
Рустэм Юскаев
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Полина Агуреева
Полина Агуреева
Вера Строкова
Вера Строкова
Галина Кашковская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 октября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00 от 1500 ₽

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