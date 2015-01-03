Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фантазии Фарятьева
Киноафиша Фантазии Фарятьева

Спектакль Фантазии Фарятьева

Романтическая драма на тему того, почему люди не летают
Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Фантазии Фарятьева» в Молодежном театре на Фонтанке

Новая интерпретация

В Молодежном театре на Фонтанке вам предложат оригинальную версию этого знаменитого сюжета. Пьеса затрагивает традиционную для русской культуры тему «маленького человека», способного на великие поступки и способного любить всем сердцем. Главный герой, Фарятьев, представляет собой фигуру, которую можно трактовать по-разному. Кто он — сумасшедший идеалист, мечтающий изменить мир, или просто чудак, увлечённый звездами? Или же он талант, который легко можно погубить?

История постановки

Пьеса Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева» имеет долгую и успешную сценическую историю, которая сделала её автора известным драматургом. В 1976 году Сергей Юрский поставил её в БДТ, исполнив заглавную роль. Через три года Илья Авербах адаптировал пьесу в двухсерийный телефильм с Андреем Мироновым и Мариной Неёловой в главных ролях. Спектакль ставился в театрах по всей стране и за рубежом, подтверждая свою актуальность на протяжении десятилетий.

Темы и конфликты

Персонажи пьесы сталкиваются с жестокими и сложными отношениями, где переходы от любви к ненависти резки и яростны. Они стремятся преодолеть одиночество, но часто причиняют боль себе и окружающим. Всё это — во имя любви. Однако, как известно, благие намерения могут обернуться настоящим адом.

Приглашаем вас в Молодежный театр на Фонтанке, чтобы увидеть эту глубокую и многослойную пьесу, которая остаётся актуальной и захватывающей.

Режиссер
Владимир Туманов
В ролях
Роман Нечаев
Регина Щукина
Анастасия Тюнина
Елена Соловьева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Фантазии Фарятьева

В ближайшие дни

Я с тобой
0+
Детский Кукольный
Я с тобой
30 августа в 13:00 Большой театр кукол
от 1000 ₽
Ошибки молодости
12+
Комедия Драма Комедийная драма
Ошибки молодости
29 сентября в 19:15 Легенда
от 2500 ₽
Прошлым летом в Чулимске
16+
Драма Классическая драма
Прошлым летом в Чулимске
21 сентября в 19:00 Мастерская
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше