Спектакль Фантазии Фарятьева

«Фантазии Фарятьева» в Молодежном театре на Фонтанке

Новая интерпретация

В Молодежном театре на Фонтанке вам предложат оригинальную версию этого знаменитого сюжета. Пьеса затрагивает традиционную для русской культуры тему «маленького человека», способного на великие поступки и способного любить всем сердцем. Главный герой, Фарятьев, представляет собой фигуру, которую можно трактовать по-разному. Кто он — сумасшедший идеалист, мечтающий изменить мир, или просто чудак, увлечённый звездами? Или же он талант, который легко можно погубить?

История постановки

Пьеса Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева» имеет долгую и успешную сценическую историю, которая сделала её автора известным драматургом. В 1976 году Сергей Юрский поставил её в БДТ, исполнив заглавную роль. Через три года Илья Авербах адаптировал пьесу в двухсерийный телефильм с Андреем Мироновым и Мариной Неёловой в главных ролях. Спектакль ставился в театрах по всей стране и за рубежом, подтверждая свою актуальность на протяжении десятилетий.

Темы и конфликты

Персонажи пьесы сталкиваются с жестокими и сложными отношениями, где переходы от любви к ненависти резки и яростны. Они стремятся преодолеть одиночество, но часто причиняют боль себе и окружающим. Всё это — во имя любви. Однако, как известно, благие намерения могут обернуться настоящим адом.

Приглашаем вас в Молодежный театр на Фонтанке, чтобы увидеть эту глубокую и многослойную пьесу, которая остаётся актуальной и захватывающей.