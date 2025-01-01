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Фантазии Фарятьева
Киноафиша Фантазии Фарятьева

Спектакль Фантазии Фарятьева

Постановка
Комедианты 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Фантазии Фарятьева в театре «Комедианты»

«Фантазии Фарятьева» – лирическая драма Аллы Соколовой, ставшая классикой отечественной сцены. Действие разворачивается в середине 1970-х годов в провинциальном городе Очакове. Главный герой, Павел Фарятьев, – скромный зубной врач, но незаурядный мечтатель и романтик. Его сердце принадлежит учительнице музыки Александре, которая, однако, безнадёжно влюблена в другого.

Образы и тематика

Фарятьев – это человек, который своей наивностью и искренними мечтами словно бросает вызов окружающему миру, проверяя его на готовность к чуду. Его образ напоминает золотую рыбку в аквариуме: выживет она – выживут и все остальные. Эта история, насыщенная страстями и драмой, затрагивает глубокие темы любви, верности своим идеалам и поисков смысла жизни.

Значение спектакля

Спектакль Аллы Соколовой напоминает зрителям, что такие мечтатели, как Фарятьев, делают нашу жизнь более полной и яркой. Они вселяют надежду на то, что настоящая любовь никогда не исчезнет, а искренность и вера в лучшее способны изменить мир вокруг нас.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этой проникновенной драмы на сцене театра «Комедианты» и задуматься о тех, кто своими мечтами и фантазиями делает нашу жизнь лучше.

Режиссер
Олег Куликов
В ролях
Ростислав Воробьев
Екатерина Культина
Александра Немчинова
Юлия Горшенина
Таисия Попенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽

Фотографии

Фантазии Фарятьева Фантазии Фарятьева Фантазии Фарятьева Фантазии Фарятьева Фантазии Фарятьева Фантазии Фарятьева

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