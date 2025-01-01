Жизнь и мечты Павла Фарятьева в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко состоится спектакль, поставленный режиссёром Натальей Слепченко по одноимённой пьесе Аллы Николаевны Соколовой. Это история о Павле Фарятьеве, зубном враче и мечтателе, который живёт в провинциальном городке. Его внутренний мир богат фантазиями о любви и счастье, несмотря на непривлекательность своей жизни.

Психологическая драма с элементами мечтательности

Спектакль отличается глубокой психологичностью и связан с традициями русской классической драмы. Он будет интересен тем зрителям, кто ценит тонкие психологические аспекты и глубину человеческих переживаний. Павел Фарятьев, персонаж с необычной фамилией, пассивно исследует свои мечты о любви, одновременно сталкиваясь с обыденностью жизни. Его диалоги, полные мечтаний об инопланетянах и далёких звёздах, контрастируют с серостью его реальной жизни.

Команда спектакля

Среди участников постановки — талантливые профессионалы театра:

Автор пьесы: Алла Соколова

Алла Соколова Режиссёр: Вера Камышникова

Вера Камышникова Художник-постановщик: Мария Трегубова

Мария Трегубова Художник: Анна Румянцева

Анна Румянцева Художник по свету: Владислав Фролов

Владислав Фролов Видеопроекции: Юлия Михеева

Юлия Михеева Хореография: Рамуне Ходоркайте

Рамуне Ходоркайте Музыкальное оформление: Марина Раку

Кроме того, за звуковое и световое оформление отвечают опытные специалисты, что обеспечивает высокое качество спектакля.

«Смешной человек» Павел Фарятьев представляет собой многогранный образ, который заставляет зрителя задуматься о страсти к жизни, любви и мечтам. Не пропустите возможность увидеть эту необычную историю!