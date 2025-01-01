Меню
Фантазии Фарятьева
Киноафиша Фантазии Фарятьева

Спектакль Фантазии Фарятьева

Постановка
Teatr 101 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Фантазии Фарятьева» в Teatr 101

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Фантазии Фарятьева», основанный на одноимённой пьесе Аллы Соколовой. Это театральное представление обещает стать настоящим событием для любителей глубоких и трогательных историй.

Сюжет

В центре сюжета - одинокая учительница, жизнь которой меняется с появлением неожиданного гостя. Им становится стоматолог Фарятьев, человек с душой фантазера, который напоминает о детских мечтах и невиданных приключениях. Их встреча полна неожиданных поворотов, смешных моментов и трогательных откровений.

Эмоции на грани

«Фантазии Фарятьева» - это не просто комедия, а история, которая заставляет смеяться до слез и грустить до улыбки. Спектакль исследует тонкую грань между реальностью и фантазией, между взрослой жизнью и детскими мечтами. Вы сможете увидеть, как два совершенно разных человека находят общий язык и открывают друг другу свои сердца.

Что ожидать

Гармония игры актеров, яркие сценические решения и музыкальное сопровождение создадут атмосферу, в которой каждый зритель сможет почувствовать себя частью этой увлекательной истории. Не упустите возможность увидеть, как рождается настоящая любовь в самых неожиданных обстоятельствах.

Убедитесь, что у вас есть билеты, чтобы не пропустить это яркое событие!

Режиссер
Денис Кириллов
В ролях
Леонид Козлов
Александра Дюран
Ирина Москаленко
Елизавета Кожемякина
Дарья Прядеина

В других городах

Санкт-Петербург, 24 октября
Teatr 101 Санкт-Петербург, Гаванская улица, 3
19:00 от 1299 ₽

