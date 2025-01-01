Меню
Фантазии Фарятьева
Киноафиша Фантазии Фарятьева

Спектакль Фантазии Фарятьева

Постановка
Остров 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Фантазии Фарятьева» в Театре «Остров»

«За что, скажите, люди мучают друг друга? Почему? И любят – мучают, и не любят – мучают». Эти глубокие вопросы стали отправной точкой для новой постановки Театра «Остров» – спектакля «Фантазии Фарятьева», основанного на пьесе А. Соколовой.

Темы и идеи спектакля

«Фантазии Фарятьева» – это возможность откровенно поговорить со зрителем о важных вопросах нравственности и духовности. Здесь поднимаются темы бережного отношения человека к человеку и глубоких душевных переживаний героев. Спектакль предлагает камерный, почти интимный формат, позволяющий зрителям сопереживать и размышлять о том, почему самые близкие люди часто оказываются эгоистичными, не способными услышать друг друга.

Человеческие отношения и отчуждение

Каждый из нас ищет опору в других, но многие боятся в этом признаться. Это приводит к нарастанию стены общечеловеческой отчужденности. В спектакле герои читают письма, озвучивая свои сокровенные мысли, которые не решаются высказать в разговоре. Это создает уникальную атмосферу доверия и открытости.

Смысл настоящей любви

«Фантазии Фарятьева» – это спектакль о той самой большой любви, которую люди страстно ищут. Но даже найдя ее, они часто не понимают, что это такое, или отстраняются, предпочитая «любить издалека». Важно помнить, что настоящая любовь требует от нас большего, чем просто фантазии.

Не пропустите премьеру и окунитесь в мир глубоких чувств и размышлений. Спектакль «Фантазии Фарятьева» ждет вас в Театре «Остров»!

Режиссер
Сергей Исаев
В ролях
Николай Клочьев
Елена Дорофеева
Юлия Тарасенко
Ася Шибарова
Лидия Мельникова

