Фантастический орган при свечах: от Баха до Уильямса
Фантастический орган при свечах: от Баха до Уильямса

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, будут звучать концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Это событие обещает фейерверк стилей и калейдоскоп эпох, вдохновленной лучшими музыкантами наших дней.

Уникальная атмосфера праздника

Концерты Фестиваля пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и эксклюзивными интерьерами, а также в других городах России. Теплая и дружественная обстановка, чудесная музыка и уникальные интерьеры храмов создадут неповторимую атмосферу. Семь разных органов наполнят город многоголосием «короля инструментов».

Специальный концерт при свечах

Особое внимание стоит уделить концерту, который пройдет под девизом «Орган над городом». Погрузитесь в волшебную атмосферу одного из последних вечеров уходящего года. Под мерцающим светом сотен свечей, под волшебными пальцами виртуоза органа Аиды Глуховой, прозвучат чудесные мелодии, наполняющие душу теплом и предвкушением праздника.

Музыкальная программа

Вас ждут шедевры классической музыки:

  • Коронационный марш Генри Перселла
  • Сюита Эдварда Грига «Пер Гюнт»
  • Зоологическая сюита «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса
  • Токката и фуга фа мажор Иоганна Себастьяна Баха
  • Тихая ночь Франца Грубера
  • Музыка из фильма «Хроники Нарнии» Гарри Грегсона-Уильямса
  • Last Christmas Джордж Майкла
  • Мелодии Микаэла Таривердиева

Исполнитель и продолжительность

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Аида Глухова. Продолжительность мероприятия составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Пусть эти музыкальные вечера подарят вам незабываемые эмоции и волшебное настроение в ожидании праздников!

Декабрь
30 декабря вторник
20:00
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
от 1500 ₽

