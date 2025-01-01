Фантастический орган при свечах: от Баха до Уильямса

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, будут звучать концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Это событие обещает фейерверк стилей и калейдоскоп эпох, вдохновленной лучшими музыкантами наших дней.
Концерты Фестиваля пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и эксклюзивными интерьерами, а также в других городах России. Теплая и дружественная обстановка, чудесная музыка и уникальные интерьеры храмов создадут неповторимую атмосферу. Семь разных органов наполнят город многоголосием «короля инструментов».
Особое внимание стоит уделить концерту, который пройдет под девизом «Орган над городом». Погрузитесь в волшебную атмосферу одного из последних вечеров уходящего года. Под мерцающим светом сотен свечей, под волшебными пальцами виртуоза органа Аиды Глуховой, прозвучат чудесные мелодии, наполняющие душу теплом и предвкушением праздника.
Вас ждут шедевры классической музыки:
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Аида Глухова. Продолжительность мероприятия составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Пусть эти музыкальные вечера подарят вам незабываемые эмоции и волшебное настроение в ожидании праздников!