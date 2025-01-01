Торжество духовых инструментов: Концерт с Уральским молодёжным симфоническим оркестром

Приглашаем вас на уникальный концерт, который порадует поклонников классической музыки. В программе прозвучат произведения выдающихся композиторов, среди которых Сальери, Хюблер, Мендельсон, Вивальди и Берлиоз.

Программа концерта

Сальери — Концерт для флейты и гобоя с оркестром (I часть)

— Концерт для флейты и гобоя с оркестром (I часть) Хюблер — Концерт для четырех валторн с оркестром (I часть)

— Концерт для четырех валторн с оркестром (I часть) Мендельсон — Концертштюк № 1 для двух кларнетов с оркестром, ор. 113

— Концертштюк № 1 для двух кларнетов с оркестром, ор. 113 Вивальди — Концерт для двух труб с оркестром до мажор, RV 537

— Концерт для двух труб с оркестром до мажор, RV 537 Берлиоз — Фантастическая симфония

Интересные моменты

Концерт станет праздником для любителей духовых инструментов, которые смогут насладиться торжественной атмосферой классической музыки. Виртуозное исполнение музыкальных произведений создаст уникальное звучание, наполненное мелодиями, рожденными в союзе дерева, меди и воздуха.

Исполнители

На сцене выступят талантливые музыканты Уральского молодёжного симфонического оркестра:

Филатов Дмитрий (флейта)

Зеленина Наталья (гобой)

Шамшеева Екатерина (кларнет)

Чижовкин Андрей (фагот)

Скороходов Антон (валторна)

Шумихина Елизавета (валторна)

Проскуряков Егор (валторна)

Журавлёв Матфей (валторна)

Дибаев Александр (труба)

Шестопёров Михаил (труба)

Не упустите возможность насладиться выдающимся концертом, который объединит в себе яркие эмоции и великолепное звучание! Ожидаем ваши отзывы о впечатлениях от концерта!