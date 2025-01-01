Меню
0+
Возраст 0+

О концерте

Торжество духовых инструментов: Концерт с Уральским молодёжным симфоническим оркестром

Приглашаем вас на уникальный концерт, который порадует поклонников классической музыки. В программе прозвучат произведения выдающихся композиторов, среди которых Сальери, Хюблер, Мендельсон, Вивальди и Берлиоз.

Программа концерта

  • Сальери — Концерт для флейты и гобоя с оркестром (I часть)
  • Хюблер — Концерт для четырех валторн с оркестром (I часть)
  • Мендельсон — Концертштюк № 1 для двух кларнетов с оркестром, ор. 113
  • Вивальди — Концерт для двух труб с оркестром до мажор, RV 537
  • Берлиоз — Фантастическая симфония

Интересные моменты

Концерт станет праздником для любителей духовых инструментов, которые смогут насладиться торжественной атмосферой классической музыки. Виртуозное исполнение музыкальных произведений создаст уникальное звучание, наполненное мелодиями, рожденными в союзе дерева, меди и воздуха.

Исполнители

На сцене выступят талантливые музыканты Уральского молодёжного симфонического оркестра:

  • Филатов Дмитрий (флейта)
  • Зеленина Наталья (гобой)
  • Шамшеева Екатерина (кларнет)
  • Чижовкин Андрей (фагот)
  • Скороходов Антон (валторна)
  • Шумихина Елизавета (валторна)
  • Проскуряков Егор (валторна)
  • Журавлёв Матфей (валторна)
  • Дибаев Александр (труба)
  • Шестопёров Михаил (труба)

Не упустите возможность насладиться выдающимся концертом, который объединит в себе яркие эмоции и великолепное звучание! Ожидаем ваши отзывы о впечатлениях от концерта!

Купить билет на концерт Фантастическая

В других городах
Февраль
27 февраля пятница
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 600 ₽
28 февраля суббота
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 600 ₽

