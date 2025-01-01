Фантастическая

Приглашаем вас на уникальный концерт, который порадует поклонников классической музыки. В программе прозвучат произведения выдающихся композиторов, среди которых Сальери, Хюблер, Мендельсон, Вивальди и Берлиоз.
Концерт станет праздником для любителей духовых инструментов, которые смогут насладиться торжественной атмосферой классической музыки. Виртуозное исполнение музыкальных произведений создаст уникальное звучание, наполненное мелодиями, рожденными в союзе дерева, меди и воздуха.
На сцене выступят талантливые музыканты Уральского молодёжного симфонического оркестра:
Не упустите возможность насладиться выдающимся концертом, который объединит в себе яркие эмоции и великолепное звучание! Ожидаем ваши отзывы о впечатлениях от концерта!