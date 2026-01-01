Оповещения от Киноафиши
«Доктор Гаф»
18+
Возраст 18+
О концерте

Вечеринка для фанатов поп-культуры

Приглашаем вас на захватывающее событие - FANDOM PARTY! Это вечеринка для всех поклонников популярных книг, фильмов и сериалов. Здесь вы сможете встретиться с единомышленниками, обсудить любимые произведения и насладиться атмосферой поп-культуры.

Что вас ждет на FANDOM PARTY?

В программе мероприятия - увлекательные конкурсы, викторины и игры. Мы подготовили множество развлекательных мероприятий, которые подарят вам много положительных эмоций. На вечеринке будут созданы тематические декорации и атрибуты, которые помогут вам почувствовать себя частью любимых миров.

Организатор события

FANDOM PARTY проводит команда клуба «Live Stars», известная своими уникальными мероприятиями для фанатов поп-культуры. Участники могут ожидать высокий уровень организации и интересные идеи, которые сделают вечер незабываемым.

Кому стоит прийти?

Это событие подойдет всем фанатам книг, фильмов и сериалов, которые хотят пообщаться с единомышленниками и поучаствовать в увлекательных конкурсах и играх. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!

Март
28 марта суббота
23:40
Live Stars Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь», цокольный этаж

