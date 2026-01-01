Оповещения от Киноафиши
Фанатка
Спектакль Фанатка

Постановка
Живой театр 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Мюзикл «Фанатка»: о мечтах и музыкальных идеалах

Новый мюзикл от Живого Театра «Фанатка» сочетает современные музыкальные стили: от поп-музыки и рэпа до классического мюзикла. Это ультрасовременное произведение предназначено для тинэйджеров и отражает их мир без границ.

В центре сюжета — тринадцатилетняя Дана, которая мечтает стать интернет-звездой. У неё есть всё для успеха: красивый голос и миловидная внешность. Кроме того, она окружена верными подругами — Таей и Дусей, а также старшей сестрой Занудой (Ксюшей). Дана влюбляется в популярного поп-певца Даниэля Фло и решает написать для него песню. Она выкладывает её на YouTube, и видео неожиданно набирает тысячи просмотров. Мечта Даны сбылась — она просыпается знаменитостью!

Спектакль проходит с участием ансамбля музыкантов, создавая яркую музыкальную атмосферу. «Фанатка» — отличный выбор для тех, кто интересуется современными музыкальными жанрами и интернет-культурой.

 

В других городах
Март
Апрель
Май
8 марта воскресенье
17:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
22 марта воскресенье
17:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
5 апреля воскресенье
17:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
19 апреля воскресенье
17:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
3 мая воскресенье
17:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
17 мая воскресенье
17:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
31 мая воскресенье
17:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽

Фотографии

Фанатка Фанатка Фанатка

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
