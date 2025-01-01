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Family Band. Давид Сагамонянц & friends
Киноафиша Family Band. Давид Сагамонянц & friends

Family Band. Давид Сагамонянц & friends

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер джаза с Давидом Сагамонянцем

29 июля на сцене пройдет уникальный вечер в духе Family band, где музыкант и барабанщик Давид Сагамонянц вместе со своим квартетом подарит зрителям незабываемые музыкальные впечатления. В этот вечер к Давиду присоединятся легендарные ростовские джазовые музыканты, создавая живую музыку в реальном времени и отдавая дань великому наследию Ростовской джазовой школы.

О Давиде Сагамонянце

Давид Сагамонянц — талантливый музыкант, который сотрудничает с международными компаниями Zildjian, Roland, TAMA и Vic Firth. Он является победителем множества мировых конкурсов и барабанщиком известного реп исполнителя Скриптонита. Проживая в Дубае, Давид выступает на сценах по всему миру — от камерных джаз-клубов до многотысячных арен в более чем 40 странах, включая Лондон и Лос-Анджелес.

Гостевые исполнители

В составе квартета Давида выступят звезды российского джаза — солисты оркестра Игоря Бутмана:

  • Антон Баронин (рояль, Москва)
  • Сергей Корчагин (контрабас, Москва)

Также на сцене появится молодой тенор-саксофонист Назар Александрянц — выпускник New School (США).

Личное сообщение от Давида

Давид делится своими чувствами: «Я очень люблю Ростов-на-Дону. Этот город — важная часть моей жизни. Именно поэтому мы будем играть от всей души и с полным кайфом — для вас, мои друзья». Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 29 июля
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 2500 ₽

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