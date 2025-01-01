Спектакль Фальстаф

Опера «Фальстаф» в Мариинском театре

В Мариинском театре состоится выступление оперы Джузеппе Верди «Фальстаф». Спектакль будет исполнен на итальянском языке, с синхронными титрами на русском и английском.

О произведении Джузеппе Верди

Верди создавал «Фальстафа» около сорока лет, долго находясь в поисках комического музыкального языка. Темы для своей комической оперы композитор нашел в пьесах Уильяма Шекспира, и либретто написано Арриго Бойто. Верди ранее не имел удачного опыта в жанре комедии, что добавляло волнений перед премьерами. В своем письме он однажды назвал этот опыт «величайшим приговором».

После успеха «Отелло» в 1887 году, Бойто предложил Верди создать либретто, основанное на «Виндзорских проказницах» и других шекспировских источниках. В результате на премьере в Милане в 1893 году зрители увидели совершенно нового Верди, вписавшего в оперу элементы итальянской музыкальной комедии, французской комической оперы и немецкой сказки.

Музыкальное многообразие

«Фальстаф» представляет собой музыкально-театральный коктейль, в который органично вплетены элементы различных жанров. Здесь можно услышать любовные мадригалы, старинную церковную и инструментальную музыку. Например, фуга в финале – редкий элемент для оперной сцены, возникший, как утверждают, из детского наигрыша.

Грустные оттенки комедии

Несмотря на весёлую внешность, в «Фальстафе» присутствует и меланхолия. В начале третьего акта звучит печальная нота, когда Фальстаф осознает свою одинокую судьбу. Он оказывается в новом для себя обществе и воспринимается как пережиток прошлого, что ведет к его осмеянию.

Эта идея о прощании с театром и обществом глубоко заложена в произведении. Верди осознавал, что возможно не сможет создать еще один великий оперный проект. «Фальстаф» стал итогом его многолетней карьеры и важным шагом в мире музыкального театра.

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик – Александра Взятышева, художник по свету – Анатолий Ляпин. Техническое обеспечение осуществляют Алексей Танцырев и Нелли Арсентьева. Ответственным концертмейстером будет Григорий Якерсон, а хором руководит Илья Попов.

Не упустите возможность увидеть одну из великих опер вердиевской классики в исполнении выдающихся артистов на сцене легендарного Мариинского театра!