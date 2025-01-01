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Киноафиша Фальшивая нота

Спектакль Фальшивая нота

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Владимир Стеклов и Игорь Ливанов в спектакле «Фальшивая нота»

Спектакль поставлен по одноименной пьесе современного французского драматурга Дидье Карона. Главный герой — всемирно признанный дирижёр, который, устав от очередного концерта и недовольный игрой музыкантов, пытается отдохнуть в своей гримерке. Ему нужно время, чтобы покинуть филармонию и отужинать с семьей.

Неожиданные встречи

Однако его покой нарушает застенчивый незнакомец по имени Динкель. Он представляется горячим поклонником таланта дирижёра и просит фото и автограф для своей жены. Эта, казалось бы, незначительная встреча принимает серьёзный оборот. За один вечер один из них должен вспомнить то, что 40 лет пытался забыть, а другой — вновь пережить то, что терзает его сердце.

Сложные переживания

40 лет назад один из них совершил страшное преступление и должен за него ответить. Несмотря на прошедшие годы, они оба помнят, как под страшным небом Аушвица под весёлую музыку Моцарта горели печи концлагеря. Каждый из них должен, наконец, поставить в этой страшной истории точку. Или многоточие…

Актуальность темы

Кто бы мог подумать, что тема этого произведения станет настолько актуальной в наши дни? Казалось бы, всё это — лишь страницы истории, но реальность вновь напоминает о себе. Свастика, портреты Гитлера, символы СС — это не просто иллюстрации учебников, их снова можно увидеть в жизни. Внуки «побеждённых» снова вскидывают руки в фашистском приветствии, полные реваншистской решимости.

Значение спектакля

Наш спектакль призван напомнить, чем это когда-то закончилось. Не забывайте, не прощайте! Это важный урок, который необходимо помнить, чтобы не повторять ошибок прошлого.

В ролях
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Игорь Ливанов
Игорь Ливанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 19 августа
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽

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