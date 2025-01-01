Спектакль «Фальшивая нота»: психологическая драма с элементами детектива по пьесе французского драматурга Дидье Карона

Режиссёр Леонид Кулагин представляет новый спектакль «Фальшивая нота», основанный на пьесе современного французского драматурга Дидье Карона. Это произведение погружает зрителей в мир сложных моральных вопросов и личного выбора.

Сюжет

Главный герой спектакля — всемирно признанный дирижер, который сталкивается с застенчивым незнакомцем по имени Динкель. Невинная встреча оборачивается откровением, когда они начинают вспоминать о страшных событиях прошлого. Один из персонажей совершил преступление, за которое ему предстоит ответить. История заставляет задуматься о нравственной ответственности и последствиях выбора.

Актерский состав

В спектакле задействованы известные советские и российские актёры, среди которых заслуженные и народные артисты РФ: Игорь Ливанов и Владимир Стеклов. Их мастерство позволяет глубоко передать контраст характеров и сложности выбора, делая постановку яркой и запоминающейся.

Отзыв зрителей

«Сидела в мурашках практически от начала и до конца. Актеры смело и неистово показали надрыв чувств, а зрители вслед за ними проживали что-то глубоко личное. У каждого резонировало свое», — делится впечатлением зрительница Юлия Алексеева.

Спектакль «Фальшивая нота» обещает оставить незабываемые впечатления как у юных зрителей, так и у искушенных театралов. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и эмоциональную драму на сцене театра им. Ленсовета!