Fallen777angel
16+
Возраст 16+

Музыка Fallen777angel: хип-хоп концерт в Воронеже

Fallen777angel — олицетворение разбитых сердец и кумир молодежи. Артист, который начал свою карьеру в подростковом возрасте, завоевал популярность благодаря своему хиту «Гладиатор/рыцарь», который стал вирусным в TikTok в 2024 году. Этот трек принес ему миллионы просмотров и известность среди слушателей.

Не упустите возможность стать частью уникального хип-хоп концерта Fallen777angel в Воронеже. Артист готов удивить публику своими зажигательными композициями и энергичным выступлением, которое точно запомнится каждому зрителю.

Не забудьте просторные кроссовки и хорошее настроение, ведь этот концерт обещает стать настоящим музыкальным событием!

Приходите, будет интересно!

Март
20 марта пятница
20:00
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
от 1600 ₽

ЛёдЪ
12+
Рок Фолк
ЛёдЪ
31 марта в 19:00 Aura
от 1800 ₽
Александр Бардин. Кучерявый вечер
6+
Эстрада
Александр Бардин. Кучерявый вечер
1 июня в 19:00 Воронежский концертный зал
от 2000 ₽
Гала-концерт. Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы
6+
Классическая музыка
Гала-концерт. Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы
20 марта в 19:00 Воронежский концертный зал
от 3200 ₽
