Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Fallen777angel
Киноафиша Fallen777angel

Fallen777angel

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Fallen777angel: Разбитые сердца». Концерт в Ростове

«Fallen777angel» — это не просто имя, а настоящий кумир молодежи, олицетворение разбитых сердец и эмоций. Этот спектакль обещает погрузить зрителей в мир музыки и неразделенной любви.

Рождение артиста

Артист начал заниматься музыкой в подростковом возрасте, но наибольшую известность он получил в 2024 году. Его трек «Гладиатор/рыцарь» стал вирусным в «ТикТоке», собрав многомиллионные просмотры. Этот успех привел его на театральные подмостки, где музыка и искусство соединились в уникальном формате.

Что ожидать от спектакля

Спектакль «Fallen777angel: Разбитые сердца» — это не только музыка, но и глубокая история о любви, потере и надежде. Зрители смогут насладиться выразительными танцами и впечатляющей театральной постановкой, которая подчеркивает эмоциональную сторону произведения.

Интересные факты

  • Спектакль включает в себя оригинальные композиции Fallen777angel, написанные специально для этого шоу.
  • Актеры и музыканты, участвующие в проекте, выбраны из лучших театральных школ, что гарантирует высокое качество исполнения.
  • В рамках постановки будет использоваться современное световое и звуковое оборудование, что создаст незабываемую атмосферу.

Когда и где

Спектакль пройдет в Театре юного зрителя с 15 по 30 ноября. Билеты уже в продаже и пользуются большим спросом, поэтому рекомендуем не откладывать покупку!

Не упустите возможность стать частью этого яркого и эмоционального представления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 29 ноября
Кроп-арена Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 270/1
20:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

6+
Блюз
Блюзовый вечер с Вадимом Иващенко
22 августа в 19:00 Эссе
от 1200 ₽
Ivan Dmitrenko Quartet
6+
Джаз
Ivan Dmitrenko Quartet
28 августа в 20:00 Эссе
от 1000 ₽
Деро Гои ex-OOMPH!
16+
Рок
Деро Гои ex-OOMPH!
5 ноября в 20:00 Кроп-арена
от 3100 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше