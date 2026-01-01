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Фалалей
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Спектакль Фалалей

Постановка
МТЮЗ 12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Фантастическая история по мотивам повести Антония Погорельского «Лафертовская маковница»

Старики-родители и их очаровательная шестнадцатилетняя дочь Маша коротают вечер, обсуждая Машино замужество. Маша всё ещё играет в куклы и не может понять, зачем ей выходить замуж, если так хорошо с мамочкой и папочкой.

Тёплый уголок семейной любви
Их дом укутан тёплым светом — это маленький островок семейной любви и заботы, выхваченный из заснеженной Москвы, мирно дремлющей в ожидании грядущего наполеоновского похода.

Тематическое содержание спектакля
В этом театральном тексте нет заигрываний с сегодняшним днём, но есть вечные темы, актуальные для каждого столетия. Шутки, ожившие лубочные картинки, поэзия бытовой речи и предощущение глубины бытия переплетаются, как шерстяные нитки маменькиного вязания, вплетаясь в судьбу маленькой семьи.

Магия и взросление
В спектакле появляются страшные и манящие волшебные существа, пришедшие из другого заколдованного мира, чтобы помочь Маше принять свою судьбу и повзрослеть.

Романтический пафос и глубокие темы
В этой простенькой сказке присутствует высокий романтический пафос о единстве миров, бесконечной сложности мироздания и неразгаданной тайне бытия.

В ролях
Вячеслав Платонов
Арина Нестерова
Анна Глаубэ
Марина Гусинская
Евгения Михеева

Фотографии

Фалалей Фалалей Фалалей Фалалей Фалалей Фалалей
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