Фантастическая история по мотивам повести Антония Погорельского «Лафертовская маковница»

Старики-родители и их очаровательная шестнадцатилетняя дочь Маша коротают вечер, обсуждая Машино замужество. Маша всё ещё играет в куклы и не может понять, зачем ей выходить замуж, если так хорошо с мамочкой и папочкой.

Тёплый уголок семейной любви

Их дом укутан тёплым светом — это маленький островок семейной любви и заботы, выхваченный из заснеженной Москвы, мирно дремлющей в ожидании грядущего наполеоновского похода.

Тематическое содержание спектакля

В этом театральном тексте нет заигрываний с сегодняшним днём, но есть вечные темы, актуальные для каждого столетия. Шутки, ожившие лубочные картинки, поэзия бытовой речи и предощущение глубины бытия переплетаются, как шерстяные нитки маменькиного вязания, вплетаясь в судьбу маленькой семьи.

Магия и взросление

В спектакле появляются страшные и манящие волшебные существа, пришедшие из другого заколдованного мира, чтобы помочь Маше принять свою судьбу и повзрослеть.

Романтический пафос и глубокие темы

В этой простенькой сказке присутствует высокий романтический пафос о единстве миров, бесконечной сложности мироздания и неразгаданной тайне бытия.