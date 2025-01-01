Спектакль Фалалей

Спектакль по повести Антония Погорельского «Лафертовская маковница»

А. С. Пушкин о произведении говорил: «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! Я перечёл два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Три. Фал. Мурлыкиным». Это выражает удивительный дух истории, который оживает на сцене.

Сюжет

Сюжет разворачивается в уютном семейном гнезде, где старики и их шестнадцатилетняя дочь Маша обсуждают её будущее замужество. Маша, погруженная в мир детских игр, не понимает, зачем ей покидать такую благополучную жизнь с родителями. Их дом – это оазис любви, выхваченный из холодной зимней Москвы, которая уже обречена на опасности грядущих времен.

Тематическая глубина

Спектакль содержит вечные темы, которые актуальны во все времена. Он сочетают в себе юмор, поэзию и предчувствие глубинного смысла жизни. Волшебные существа из заколдованного мира приходят, чтобы помочь Маше осознать свои желания и повзрослеть. Это не просто история; это исследование единства миров, бесконечной сложности бытия и неразгаданной тайны жизни.

Состав исполнителей

Под руководством Виктории Печерниковой и с хореографией Евгении Миляевой, на сцену выходят:

Онуфрич – Заслуженный артист РФ Вячеслав Платонов

Ивановна – Заслуженная артистка РФ Арина Нестерова

Маша – Марина Гусинская, Евгения Михеева

Маковница – Светлана Брейкина, Виктория Печерникова

Будочник – Сергей Погосян

Улиан – Сергей Белов, Илья Шляга

Чёрный кот, он же немецкий доктор Котт – Семён Боровиков, Илья Шляга

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, где волшебство и реальность переплетаются в удивительных сюжетах и характерах!