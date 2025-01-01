Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Факты
Билеты от 2000₽
Киноафиша Факты

Факты

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Стендап концерт в Standup Café

Приглашаем вас на увлекательный стендап концерт, который пройдет в атмосферном Standup Café. Здесь вас ждет вечер, наполненный юмором, остроумными шутками и интересными наблюдениями о жизни.

Что вас ждет?

На сцене выступят талантливые комики, известных как на отечественной, так и на международной арене. Каждый из них представит свою уникальную программу, обеспечивая разнообразие тем и подходов к юмору.

Почему стоит прийти?

  • Уникальные выступления: Наши комики экспериментируют с материалом, в том числе обсуждают актуальные события и повседневную жизнь.
  • Неповторимая атмосфера: Standup Café — это не просто место, где выступают комики. Здесь царит теплая и дружелюбная обстановка, которая позволяет зрителям расслабиться и насладиться вечером.
  • Возможность общения: После выступления вы сможете пообщаться с комиками, взять автограф или задать вопросы.

Не пропустите!

Стендап концерт — отличная возможность провести вечер с друзьями или погрузиться в атмосферу хорошего настроения в компании незнакомцев. Убедитесь, что вы не упустите момент в насыщенном графике культурных событий!

Мы ждем вас в Standup Café — месте, где смех близок каждому!

Купить билет на концерт Факты

Помощь с билетами
Октябрь
9 октября четверг
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 2000 ₽
23 октября четверг
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Gorky Park
16+
Рок
Gorky Park
15 ноября в 20:00 Пространство Tau
от 4000 ₽
Red Hot Chili Peppers tribute show! ГКЧП
18+
Рок
Red Hot Chili Peppers tribute show! ГКЧП
14 ноября в 21:30 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
5 октября в 18:30 Руки вверх!
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше