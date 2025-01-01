Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фактор 2
Киноафиша Фактор 2

Фактор 2

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фактор 2: Восхитительное музыкальное путешествие в Aurora Concert Hall

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Фактор 2», который пройдет в Aurora Concert Hall. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и театра!

О спектакле

«Фактор 2» — это не просто концерт, а целое художественное представление, в котором музыка переплетается с театральными элементами. Зрители смогут насладиться не только великолепными музыкальными номерами, но и яркими визуальными эффектами, которые создадут незабываемую атмосферу.

Когда и где

Спектакль состоится в Aurora Concert Hall, известном своим современным оборудованием и комфортными условиями для зрителей. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Билеты

Билеты уже в продаже! Не забудьте заранее забронировать места, чтобы гарантировать себе участие в этом уникальном музыкальном шоу. Удобная система онлайн-покупки позволит вам легко выбрать лучшие места.

Интересные факты

  • «Фактор 2» представляет собой продолжение успешного проекта «Фактор», который собрал множество положительных отзывов.
  • В спектакле участвуют известные музыканты и актеры, что делает его особенно привлекательным для широкой аудитории.
  • Aurora Concert Hall славится своим качественным звуком и уникальной акустикой, что делает каждое выступление незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального чуда! Ждем вас на спектакле «Фактор 2» в Aurora Concert Hall!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 января
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
20:00 от 1800 ₽

Фотографии

Фактор 2

В ближайшие дни

Орган и Дудук при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган и Дудук при Свечах
24 августа в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Ваня Ильин. Проверка всякого
18+
Юмор
Ваня Ильин. Проверка всякого
26 августа в 19:00 Stage Standup Club
от 500 ₽
Рояль в темноте. Рок под звездами
0+
Классическая музыка
Рояль в темноте. Рок под звездами
26 июля в 21:00 Планетарий
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше