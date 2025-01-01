Сольный концерт группы «Фактор-2» в Екатеринбурге

21 ноября на сцене РукиВВерх! Бар в Екатеринбурге состоится долгожданный сольный концерт легендарной пацанской группы нулевых - «Фактор-2». В этот вечер Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят свои самые известные хиты, такие как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие.

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу бурной молодости и вспомнить незабываемые моменты, связанные с любимыми песнями. Концерт начнется в 19:30, но не забудьте прийти пораньше, чтобы занять лучшие места и сделать заказы в баре. Сбор гостей начинается с 18:00.

Особенности мероприятия

После концерта вас ждет Дискотека 90-х с ведущим, чтобы продолжить вечер в отличной компании. Обратите внимание, что во время концерта обслуживание будет ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Бронирование и условия посещения

Бронь стола на время концерта возможна до 21:00.

Важная информация для гостей

Вход строго 18+; при внешнем виде моложе 18 лет потребуется паспорт.

Дресс-код: запрещены спортивные штаны.

Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия в состоянии сильного опьянения.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и насладиться живым исполнением ваших любимых хитов!