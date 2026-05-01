Фактор 2. Все хиты!
18+
О концерте

Вечер хитов с «Фактор-2»

25 лет на сцене, десятки хитов и тысячи воспоминаний — этот вечер перенесёт вас в золотое время молодости. Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят вживую незабываемые треки, под которые вы гуляли до утра, влюблялись и пели хором.

Забавные хиты, которые вы полюбите

В программе вечера — такие популярные песни, как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие. Это отличная возможность вновь ощутить атмосферу юности, погружённой в музыку.

Присоединяйтесь к празднику

Приходите, пойте вместе с нами и становитесь частью настоящего праздника. «Фактор-2» — звёзды на расстоянии вытянутой руки! Лучшие хиты, настоящий заряд эмоций и живой контакт с кумирами — такое нельзя пропустить.

Июнь
26 июня пятница
19:30
Руки вверх! Москва, Декабристов, 15, стр. 2
от 2200 ₽
В других городах
Май
Июнь
Август
30 мая суббота
19:30
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 2200 ₽
11 июня четверг
19:30
Руки вверх! Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 51
от 2500 ₽
27 августа четверг
19:30
Лазаревский центр национальных культур Сочи, Победы, 28
от 1800 ₽
28 августа пятница
19:30
Руки вверх! Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 2200 ₽
29 августа суббота
19:30
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 1800 ₽

