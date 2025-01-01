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Фактор 2. Все хиты за 25 лет
Киноафиша Фактор 2. Все хиты за 25 лет

Фактор 2. Все хиты за 25 лет

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фактор 2: Все хиты за 25 лет в Челябинске

Поклонники музыки и ярких эмоций, готовьтесь к незабываемому событию! В Челябинске пройдет концерт легендарной группы «Фактор 2», который станет настоящим праздником для всех любителей качественной музыки.

Что ожидать?

На сцене прозвучат все хиты, которые завоевали популярность за 25 лет существования группы. Зрители смогут насладиться такими песнями, как «Прощай, любимая», «Свет в окошке» и многими другими. Группа «Фактор 2» известна своим уникальным стилем и неподражаемой энергетикой, что делает каждое их выступление настоящим шоу.

Интересные факты

  • Группа была основана в 1998 году и быстро завоевала популярность благодаря своим запоминающимся мелодиям.
  • «Фактор 2» выпустила более 10 альбомов и сотни синглов, многие из которых стали настоящими хитами.
  • В концерте примут участие приглашенные артисты, которые добавят еще больше ярких красок в это шоу.

Не упустите шанс!

Концерт «Фактор 2» — это не только возможность насладиться любимыми хитами, но и уникальный шанс стать частью музыкальной истории. Билеты уже в продаже, спешите, чтобы занять лучшие места!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 22 ноября
Галактика развлечений Челябинск, Комсомольский просп., 16
20:00 от 1800 ₽

Фотографии

Фактор 2. Все хиты за 25 лет

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