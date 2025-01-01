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Фактор 2. Все хиты за 25 лет
Киноафиша Фактор 2. Все хиты за 25 лет

Фактор 2. Все хиты за 25 лет

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фактор 2: Все хиты за 25 лет - Концерт в Омске

Не упустите шанс посетить уникальное музыкальное событие! Концерт группы «Фактор 2», который пройдет в Омске, обещает стать настоящим праздником для всех любителей качественной музыки.

Что ожидать от концерта?

Группа «Фактор 2» представит все свои хиты за 25 лет существования. Зрители смогут насладиться незабываемыми мелодиями и текстами, которые стали классикой российской поп-музыки. От «Твоих глаз» до «Корабли» - каждая песня вызовет ностальгию и заставит вспомнить лучшие моменты.

Интересные факты

  • Группа была образована в 1998 году и за свою историю выпустила более 10 альбомов.
  • «Фактор 2» стал лауреатом нескольких музыкальных наград, в том числе «Золотого граммофона».
  • В репертуаре группы есть песни на разных языках, что делает их музыку более доступной для широкой аудитории.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Дворца культуры, а также на официальном сайте. Спешите, количество мест ограничено!

Приходите и погружайтесь в мир музыки, который подарит вам «Фактор 2»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 7 ноября
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Фактор 2. Все хиты за 25 лет

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