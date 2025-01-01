Фактор 2. Все хиты за 25 лет

Не упустите шанс посетить уникальное музыкальное событие! Концерт группы «Фактор 2», который пройдет в Омске, обещает стать настоящим праздником для всех любителей качественной музыки.
Группа «Фактор 2» представит все свои хиты за 25 лет существования. Зрители смогут насладиться незабываемыми мелодиями и текстами, которые стали классикой российской поп-музыки. От «Твоих глаз» до «Корабли» - каждая песня вызовет ностальгию и заставит вспомнить лучшие моменты.
Билеты на концерт можно приобрести в кассах Дворца культуры, а также на официальном сайте. Спешите, количество мест ограничено!
Приходите и погружайтесь в мир музыки, который подарит вам «Фактор 2»!