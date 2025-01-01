Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт в Адлере

Возвращение легенды: концерт группы «Фактор-2» в «Руки Вверх! Бар»

19 августа в «Руки Вверх! Бар» в Адлере состоится незабываемый вечер с культовой группой нулевых «Фактор-2». Это событие приурочено к 25-летию на сцене и обещает перенести вас в золотое время вашей молодости.

Звучат хиты, которые помнят все

Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят вживую свои лучшие треки, под которые вы гуляли до утра, влюблялись и пели хором: «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие. Уникальная возможность спеть вместе с кумирами ждет вас!

Погружение в атмосферу 90-х

После концерта всех гостей ждёт Дискотека 90-х с ведущим, где вы сможете продолжить вечер в атмосфере ностальгии. Рекомендуем прийти пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что во время концерта обслуживание будет ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Важно знать

Сбор гостей: с 18:00

с 18:00 Начало концерта: 19:30

19:30 ТАНЦПОЛ: вход без посадочного места.

вход без посадочного места. СТОЛЫ: место за столом. Чтобы избежать подсадки, выкупайте весь стол.

место за столом. Чтобы избежать подсадки, выкупайте весь стол. Бронь столов: по билетам на концерт до 21:00.

по билетам на концерт до 21:00. Возрастное ограничение: вход строго 18+. Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт.

вход строго 18+. Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт. Дресс-код: нельзя в спортивных штанах. Мы можем отказать в посещении мероприятия, если вы будете в состоянии сильного опьянения.

Не упустите шанс стать частью настоящего праздника — приходите, пойте и возвращайтесь в своё время с группой «Фактор-2»!