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Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт в Адлере
Киноафиша Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт в Адлере

Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт в Адлере

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Возвращение легенды: концерт группы «Фактор-2» в «Руки Вверх! Бар»

19 августа в «Руки Вверх! Бар» в Адлере состоится незабываемый вечер с культовой группой нулевых «Фактор-2». Это событие приурочено к 25-летию на сцене и обещает перенести вас в золотое время вашей молодости.

Звучат хиты, которые помнят все

Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят вживую свои лучшие треки, под которые вы гуляли до утра, влюблялись и пели хором: «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие. Уникальная возможность спеть вместе с кумирами ждет вас!

Погружение в атмосферу 90-х

После концерта всех гостей ждёт Дискотека 90-х с ведущим, где вы сможете продолжить вечер в атмосфере ностальгии. Рекомендуем прийти пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что во время концерта обслуживание будет ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Важно знать

  • Сбор гостей: с 18:00
  • Начало концерта: 19:30
  • ТАНЦПОЛ: вход без посадочного места.
  • СТОЛЫ: место за столом. Чтобы избежать подсадки, выкупайте весь стол.
  • Бронь столов: по билетам на концерт до 21:00.
  • Возрастное ограничение: вход строго 18+. Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт.
  • Дресс-код: нельзя в спортивных штанах. Мы можем отказать в посещении мероприятия, если вы будете в состоянии сильного опьянения.

Не упустите шанс стать частью настоящего праздника — приходите, пойте и возвращайтесь в своё время с группой «Фактор-2»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 19 августа
Руки вверх! Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт в Адлере

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