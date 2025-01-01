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Фактор 2. Все хиты за 25 лет
Киноафиша Фактор 2. Все хиты за 25 лет

Фактор 2. Все хиты за 25 лет

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер с легендами: «Фактор-2» в Лазаревском

17 августа на сцене Лазаревского пройдет уникальный концерт культовой группы нулевых «Фактор-2». В этом году коллектив отмечает 25 лет на музыкальной арене, и готов подарить зрителям незабываемый вечер, наполненный хитами и воспоминаниями.

Золотая эра музыки

Группа «Фактор-2» — это не просто исполнители, это целая эпоха. Илья Подстрелов и Андрей Камаев вернут вас в золотое время молодости, исполнив живую версию своих самых известных треков: «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многих других. Эти песни стали саундтреком для множества романтических моментов и вечеринок.

Не упустите шанс!

Приходите на концерт, пойте вместе с кумирами и становитесь частью настоящего праздника. «Фактор-2» — это звезды на расстоянии вытянутой руки! Ожидайте заряд эмоций, живой контакт с артистами и атмосферу настоящего музыкального праздника.

Детали концерта

Когда: 17 августа
Время: Начало концерта в 19:30
Где: Лазаревское

Не упустите возможность вернуться в свое время и насладиться лучшими хитами! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 17 августа
Лазаревский центр национальных культур Сочи, Победы, 28
19:30 от 1600 ₽

Фотографии

Фактор 2. Все хиты за 25 лет

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