Фактор 2. Все хиты за 25 лет

Возвращение легенды: концерт группы «Фактор 2» в Краснодаре

22 августа в Краснодаре состоится долгожданный концерт культовой группы нулевых «Фактор 2». Эта уникальная музыкальная команда отмечает 25 лет на сцене, и готова порадовать своих поклонников самыми яркими хитами.

Погружение в золотое время

На этом вечере вы сможете вновь пережить множество незабываемых моментов. Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят вживую такие любимые треки, как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие. Эти песни стали символами целого поколения, и теперь у вас есть шанс вновь спеть их хором!

Настоящий праздник для поклонников

Приходите, пойте вместе с нами и становитесь частью настоящего праздника! «Фактор 2» — это звёзды на расстоянии вытянутой руки. Лучшие хиты, невероятный заряд эмоций и живой контакт с кумирами — такого нельзя пропустить!

Информация о концерте

Начало концерта: 19:30. Не упустите возможность вернуться в своё время и насладиться музыкой, которая навсегда останется в ваших сердцах!