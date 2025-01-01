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Фактор 2. Все хиты за 25 лет
Киноафиша Фактор 2. Все хиты за 25 лет

Фактор 2. Все хиты за 25 лет

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Возвращение «Фактор-2» в Пермь!

20 ноября на сцене в Перми выступит культовая группа нулевых «Фактор-2»! Это событие приурочено к 25-летию коллектива, который подарил нам десятки хитов и множество незабываемых воспоминаний. Приготовьтесь к вечеру, который перенесёт вас в золотое время молодости.

Звуки ностальгии

Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят вживую легендарные треки, под которые вы гуляли до утра, влюблялись и пели хором. В репертуаре будут такие хиты, как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие. Это уникальная возможность стать частью настоящего праздника музыки!

Танцы и атмосфера

Не упустите шанс насладиться дискотекой 90-х до и после концерта с ведущим, создающим ту самую атмосферу. Рекомендуем прийти пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание: во время концерта обслуживание будет ограничено, акции и скидки бара не действуют.

Важная информация

  • Сбор гостей: с 18:00
  • Начало концерта: 19:30
  • ТАНЦПОЛ: вход без посадочного места
  • СТОЛЫ: место за столом, мы рекомендуем выкупать весь стол, чтобы избежать подсадки
  • Бронь столов: по билетам на концерт до 21:00

Возрастные ограничения

Вход строго 18+. Если вы выглядите моложе, необходимо иметь при себе паспорт. Дресс-код: запрещены спортивные штаны. Обратите внимание, что мы можем отказать в посещении мероприятия в случае сильного опьянения.

Не упустите шанс вернуться в своё время — приходите, пойте и танцуйте вместе с «Фактор-2»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 20 ноября
Руки вверх! Пермь, Сибирская, 16
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Фактор 2. Все хиты за 25 лет

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