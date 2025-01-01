Фактор 2. Все хиты за 25 лет

Возвращение «Фактор-2» в Пермь!

20 ноября на сцене в Перми выступит культовая группа нулевых «Фактор-2»! Это событие приурочено к 25-летию коллектива, который подарил нам десятки хитов и множество незабываемых воспоминаний. Приготовьтесь к вечеру, который перенесёт вас в золотое время молодости.

Звуки ностальгии

Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят вживую легендарные треки, под которые вы гуляли до утра, влюблялись и пели хором. В репертуаре будут такие хиты, как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие. Это уникальная возможность стать частью настоящего праздника музыки!

Танцы и атмосфера

Не упустите шанс насладиться дискотекой 90-х до и после концерта с ведущим, создающим ту самую атмосферу. Рекомендуем прийти пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание: во время концерта обслуживание будет ограничено, акции и скидки бара не действуют.

Важная информация

Сбор гостей: с 18:00

с 18:00 Начало концерта: 19:30

19:30 ТАНЦПОЛ: вход без посадочного места

вход без посадочного места СТОЛЫ: место за столом, мы рекомендуем выкупать весь стол, чтобы избежать подсадки

место за столом, мы рекомендуем выкупать весь стол, чтобы избежать подсадки Бронь столов: по билетам на концерт до 21:00

Возрастные ограничения

Вход строго 18+. Если вы выглядите моложе, необходимо иметь при себе паспорт. Дресс-код: запрещены спортивные штаны. Обратите внимание, что мы можем отказать в посещении мероприятия в случае сильного опьянения.

Не упустите шанс вернуться в своё время — приходите, пойте и танцуйте вместе с «Фактор-2»!