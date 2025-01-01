Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 4 октября

4 октября на сцене "РукиВВерх!" в баре на Таганке состоится долгожданный сольный концерт легендарной пацанской группы нулевых - "Фактор 2". Под руководством Ильи Подстрелова и Андрея Камаева вы сможете вновь услышать самые запоминающиеся хиты, под которые проходили ваши юные годы.
На концерте прозвучат любимые песни, такие как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие. Эти мелодии вернут вас во времена бурной молодости и напомнят о беззаботных днях.
Не упустите возможность насладиться атмосферой дискотеки 90-х до и после концерта, где вас будет развлекать опытный ведущий. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы.
Обратите внимание, что места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом соответствует посадочному месту (не депозит).
Не упустите возможность окунуться в атмосферу нулевых на концерте "Фактор 2"! Ждем вас!