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Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 4 октября
Билеты от 2000₽
Киноафиша Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 4 октября

Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 4 октября

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт группы "Фактор 2" в "РукиВВерх!"

4 октября на сцене "РукиВВерх!" в баре на Таганке состоится долгожданный сольный концерт легендарной пацанской группы нулевых - "Фактор 2". Под руководством Ильи Подстрелова и Андрея Камаева вы сможете вновь услышать самые запоминающиеся хиты, под которые проходили ваши юные годы.

Знакомые хиты и атмосфера нулевых

На концерте прозвучат любимые песни, такие как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие. Эти мелодии вернут вас во времена бурной молодости и напомнят о беззаботных днях.

Дискотека 90-х и атмосфера вечеринки

Не упустите возможность насладиться атмосферой дискотеки 90-х до и после концерта, где вас будет развлекать опытный ведущий. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы.

Важная информация для зрителей

  • Сбор гостей: с 18:00;
  • Начало концерта: 19:00;

Обратите внимание, что места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом соответствует посадочному месту (не депозит).

Правила посещения

  • Вход строго 18+: Если вы выглядите моложе, обязательно возьмите с собой паспорт.
  • Дресс-код: Запрещены спортивные штаны.
  • Ответственность: Мы можем отказать в посещении мероприятия, если вы находитесь в состоянии сильного опьянения.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу нулевых на концерте "Фактор 2"! Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Руки вверх! Москва, Нижегородская, 2, корп. 1, ТК «Нижегородский пассаж»
18:00 от 2000 ₽

Фотографии

Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 4 октября

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