Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 4 октября

Сольный концерт группы "Фактор 2" в "РукиВВерх!"

4 октября на сцене "РукиВВерх!" в баре на Таганке состоится долгожданный сольный концерт легендарной пацанской группы нулевых - "Фактор 2". Под руководством Ильи Подстрелова и Андрея Камаева вы сможете вновь услышать самые запоминающиеся хиты, под которые проходили ваши юные годы.

Знакомые хиты и атмосфера нулевых

На концерте прозвучат любимые песни, такие как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие. Эти мелодии вернут вас во времена бурной молодости и напомнят о беззаботных днях.

Дискотека 90-х и атмосфера вечеринки

Не упустите возможность насладиться атмосферой дискотеки 90-х до и после концерта, где вас будет развлекать опытный ведущий. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы.

Важная информация для зрителей

Сбор гостей: с 18:00;

с 18:00; Начало концерта: 19:00;

Обратите внимание, что места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом соответствует посадочному месту (не депозит).

Правила посещения

Вход строго 18+: Если вы выглядите моложе, обязательно возьмите с собой паспорт.

Если вы выглядите моложе, обязательно возьмите с собой паспорт. Дресс-код: Запрещены спортивные штаны.

Запрещены спортивные штаны. Ответственность: Мы можем отказать в посещении мероприятия, если вы находитесь в состоянии сильного опьянения.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу нулевых на концерте "Фактор 2"! Ждем вас!