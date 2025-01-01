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Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 2 ноября
Билеты от 2000₽
Киноафиша Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 2 ноября

Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 2 ноября

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Возвращение "Фактора 2": Концерт, который нельзя пропустить!

2 ноября на сцене РукиВВерх! в баре на Автозаводской состоится долгожданный сольный концерт легендарной пацанской группы нулевых — «Фактор 2». В этот вечер вас ждут хиты, которые сопровождали вас в самые яркие моменты молодости. Песни, под которые вы гуляли, дружили и веселились, такие как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие, прозвучат в живом исполнении Ильи Подстрелова и Андрея Камаева.

Атмосфера нулевых и Дискотека 90-х

После концерта вас ждет Дискотека 90-х с ведущим, что создаст ту самую атмосферу, знакомую каждому, кто рос в это время. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что во время концерта обслуживание будет ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Важная информация для зрителей

  • Сбор гостей: с 18:00
  • Начало концерта: 19:00
  • Бронь стола: на время концерта — до 21:00
  • Возрастное ограничение: Вход строго 18+
  • Дресс-код: нельзя в спортивных штанах
  • Обратите внимание: Места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными.

Не забудьте, что если вы выглядите моложе 18 лет, потребуется паспорт. Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия, если вы будете в состоянии сильного опьянения. Не упустите шанс окунуться в атмосферу нулевых — ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 ноября
Руки вверх! Москва, Ленинская Слобода, 26, МЦ Roomer
18:00 от 2000 ₽

Фотографии

Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 2 ноября

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