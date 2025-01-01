Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 19 сентября

Возвращение хитов нулевых: концерт группы "Фактор 2"

19 сентября на сцене РукиВВерх! в Баре в Строгино выступит легендарная пацанская группа нулевых - "Фактор 2". Погрузитесь в атмосферу юности под песни, которые стали саундтреками для многих: "Скажи, красавица", "Весна", "Класс, детка, класс", "Казанова" и многие другие.

Не упустите шанс!

Концерт будет проходить в живом исполнении Ильи Подстрелова и Андрея Камаева, которые вновь подарят вам любимые мотивы. Воспоминания о бурной молодости вернутся с каждой нотой!

Дискотека 90-х

После концерта вас ждет Дискотека 90-х с ведущим, чтобы продолжить вечер в той самой атмосфере. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы.

Важная информация для гостей

Сбор гостей: с 18:00

с 18:00 Начало концерта: 19:30

19:30 Бронь стола: на время концерта - до 21:00

на время концерта - до 21:00 Места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными.

Вход строго 18+ (при внешнем виде моложе - потребуется паспорт).

(при внешнем виде моложе - потребуется паспорт). Дресс-код: нельзя в спортивных штанах.

нельзя в спортивных штанах. Мы можем отказать в посещении мероприятия, если вы будете в состоянии сильного опьянения.

Не упустите возможность насладиться незабываемым вечером с музыкой, которая согревает сердца!