Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 19 сентября
Билеты от 2000₽
Киноафиша Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 19 сентября

Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 19 сентября

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Возвращение хитов нулевых: концерт группы "Фактор 2"

19 сентября на сцене РукиВВерх! в Баре в Строгино выступит легендарная пацанская группа нулевых - "Фактор 2". Погрузитесь в атмосферу юности под песни, которые стали саундтреками для многих: "Скажи, красавица", "Весна", "Класс, детка, класс", "Казанова" и многие другие.

Не упустите шанс!

Концерт будет проходить в живом исполнении Ильи Подстрелова и Андрея Камаева, которые вновь подарят вам любимые мотивы. Воспоминания о бурной молодости вернутся с каждой нотой!

Дискотека 90-х

После концерта вас ждет Дискотека 90-х с ведущим, чтобы продолжить вечер в той самой атмосфере. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы.

Важная информация для гостей

  • Сбор гостей: с 18:00
  • Начало концерта: 19:30
  • Бронь стола: на время концерта - до 21:00
  • Места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными.
  • Вход строго 18+ (при внешнем виде моложе - потребуется паспорт).
  • Дресс-код: нельзя в спортивных штанах.
  • Мы можем отказать в посещении мероприятия, если вы будете в состоянии сильного опьянения.

Не упустите возможность насладиться незабываемым вечером с музыкой, которая согревает сердца!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Руки вверх! Москва, Исаковского, 33
18:00 от 2000 ₽

Фотографии

Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 19 сентября

В ближайшие дни

Uma2Rman. Summer Sound x билайн
16+
Рок
Uma2Rman. Summer Sound x билайн
23 июля в 19:30 Дизайн завод
от 4000 ₽
Главная проверка материала
18+
Юмор
Главная проверка материала
13 августа в 20:00 Daddy Pub
от 600 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
12 ноября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше