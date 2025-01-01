Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 19 сентября

19 сентября на сцене РукиВВерх! в Баре в Строгино выступит легендарная пацанская группа нулевых - "Фактор 2". Погрузитесь в атмосферу юности под песни, которые стали саундтреками для многих: "Скажи, красавица", "Весна", "Класс, детка, класс", "Казанова" и многие другие.
Концерт будет проходить в живом исполнении Ильи Подстрелова и Андрея Камаева, которые вновь подарят вам любимые мотивы. Воспоминания о бурной молодости вернутся с каждой нотой!
После концерта вас ждет Дискотека 90-х с ведущим, чтобы продолжить вечер в той самой атмосфере. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы.
Не упустите возможность насладиться незабываемым вечером с музыкой, которая согревает сердца!