Фактор-2. Легенды нулевых. Все хиты

Концерт группы «Фактор 2»: вечеринка нулевых

В ГДК «Канск» состоится концерт группы «Фактор 2», где Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят ваши любимые хиты. Прозвучат такие запоминающиеся композиции, как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс» и «Казанова».

Концерт обещает быть незабываемым для всех поклонников музыки нулевых и тех, кто хочет вновь пережить эмоции молодости. 25 лет на сцене, десятки хитов и тысячи воспоминаний ждут вас в этот вечер.

Ностальгия по золотым временам

Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят свои легендарные треки вживую. Это песни, под которые вы гуляли до утра, влюблялись и пели хором. Подготовьтесь к настоящему празднику, полному эмоций и веселья.

Не пропустите событие!

Приходите и пойте вместе с нами! «Фактор 2» — звёзды, которые всегда на расстоянии вытянутой руки. Лучшие хиты, заряд эмоций и живой контакт с кумирами — такой концерт нельзя пропустить!