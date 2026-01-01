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Фактор-2. Легенды нулевых. Все хиты
Киноафиша Фактор-2. Легенды нулевых. Все хиты

Фактор-2. Легенды нулевых. Все хиты

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт группы «Фактор 2»: вечеринка нулевых

В ГДК «Канск» состоится концерт группы «Фактор 2», где Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят ваши любимые хиты. Прозвучат такие запоминающиеся композиции, как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс» и «Казанова».

Концерт обещает быть незабываемым для всех поклонников музыки нулевых и тех, кто хочет вновь пережить эмоции молодости. 25 лет на сцене, десятки хитов и тысячи воспоминаний ждут вас в этот вечер.

Ностальгия по золотым временам

Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят свои легендарные треки вживую. Это песни, под которые вы гуляли до утра, влюблялись и пели хором. Подготовьтесь к настоящему празднику, полному эмоций и веселья.

Не пропустите событие!

Приходите и пойте вместе с нами! «Фактор 2» — звёзды, которые всегда на расстоянии вытянутой руки. Лучшие хиты, заряд эмоций и живой контакт с кумирами — такой концерт нельзя пропустить!

Купить билет на концерт Фактор-2. Легенды нулевых. Все хиты

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В других городах
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