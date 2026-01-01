Фактор-2. Большой сольный концерт

Сольный концерт группы «Фактор-2» в Palazzo

Palazzo приглашает всех ценителей живой музыки на большой сольный концерт группы «Фактор-2». На сцене выступят Илья Подстрелов и Андрей Камаев, исполнители хитов, таких как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс» и «Казанова». Это уникальная возможность вспомнить те незабываемые моменты молодости, когда мелодии их песен звучали в сердце каждого.

Группа «Фактор-2» отметила 25 лет на сцене, за это время они подарили слушателям десятки хитов и массу ярких воспоминаний. Придите и создайте новые эмоции, наслаждаясь знакомыми треками, под которые раньше гуляли до утра и пели хором.

Создайте атмосферу праздника

Приглашаем вас стать частью этого незабываемого вечера. Пойте вместе с нами и наслаждайтесь настоящим праздником живой музыки. Вечер с «Фактор-2» — это не только лучшие хиты, но и возможность встретиться с кумирами на расстоянии вытянутой руки. Не упустите шанс зарядиться положительными эмоциями!

Идеальный подарок для ваших любимых

Заботьтесь о своих женщинах и сделайте им незабываемый подарок. Концерт «Фактор-2» станет прекрасным поводом для встреч и воспоминаний. Ждем вас в Palazzo!