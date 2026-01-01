Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фактор-2. Большой сольный концерт
Киноафиша Фактор-2. Большой сольный концерт

Фактор-2. Большой сольный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный концерт группы «Фактор-2» в Palazzo

Palazzo приглашает всех ценителей живой музыки на большой сольный концерт группы «Фактор-2». На сцене выступят Илья Подстрелов и Андрей Камаев, исполнители хитов, таких как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс» и «Казанова». Это уникальная возможность вспомнить те незабываемые моменты молодости, когда мелодии их песен звучали в сердце каждого.

Группа «Фактор-2» отметила 25 лет на сцене, за это время они подарили слушателям десятки хитов и массу ярких воспоминаний. Придите и создайте новые эмоции, наслаждаясь знакомыми треками, под которые раньше гуляли до утра и пели хором.

Создайте атмосферу праздника

Приглашаем вас стать частью этого незабываемого вечера. Пойте вместе с нами и наслаждайтесь настоящим праздником живой музыки. Вечер с «Фактор-2» — это не только лучшие хиты, но и возможность встретиться с кумирами на расстоянии вытянутой руки. Не упустите шанс зарядиться положительными эмоциями!

Идеальный подарок для ваших любимых

Заботьтесь о своих женщинах и сделайте им незабываемый подарок. Концерт «Фактор-2» станет прекрасным поводом для встреч и воспоминаний. Ждем вас в Palazzo!

Исполнители
«Фактор 2» Г

Купить билет на концерт Фактор-2. Большой сольный концерт

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
Май
18 апреля суббота
19:30
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
от 1500 ₽
30 мая суббота
19:30
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Александр Панайотов
12+
Поп
Александр Панайотов
31 марта в 19:00 Воронежский концертный зал
от 3500 ₽
Sqwoz Bab
16+
Хип-хоп
Sqwoz Bab
23 апреля в 20:00 Palazzo
от 4500 ₽
Олег Газманов
6+
Эстрада
Олег Газманов
20 апреля в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 3400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше